Für ein inklusives Weyhe: Behindertenbeirat legt wieder los

Von: Dierck Wittenberg

Der Behindertenbeirat ist wieder aktiv: Die Vorsitzende Katrin Kurtz (v.l.) und die neuen Mitglieder Anita Friedl, Jennifer Brentel und Britta Frieler. © Dierck Wittenberg

Mit neuen Gesichtern und unterschiedlichen Perspektiven: der Weyher Behindertenbeirat legt wieder los. Außerdem will der Beirat einen Aktionsplan für ein inklusives Weyhe erarbeiten.

Weyhe – Der Weyher Behindertenbeirat macht sich daran, mit Schwung aus der Coronapause zu kommen. Im Herbst hat sich das Gremium neu zusammengefunden, in dem Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen oder deren Angehörige sowie Nichtbehinderte aktiv sind. Sie planen eine „Tour de Weyhe“, mit der man sich einen Überblick über den Stand der Barrierefreiheit verschaffen will. Außerdem will der Beirat einen Aktionsplan für ein inklusives Weyhe erarbeiten.

Es konnte wieder losgehen, weil ein öffentlicher Aufruf Gehör gefunden hat. „Das schnarchte so vor sich“, blickt die neue und alte Vorsitzende Katrin Kurtz auf die zeit vorher zurück. Für einen Neustart warb sie über eine Pressemitteilung (von der Kreiszeitung aufgegriffen) um Mitglieder – mit Erfolg. Sie habe sich „tierisch gefreut“, wie viele Leute Interesse gezeigt hätten. Momentan sei man zu zwölft.

Engagement im Behindertenbeirat

Dazu zählt auch Kurtz’ neue Stellvertreterin Jennifer Brentel. „Cool, da hab’ ich Lust mitzumachen“, erinnert sie sich an ihre Reaktion auf den Aufruf. Ähnlich wie Kurtz ist Brentel als Mutter im Beirat aktiv. Eines ihrer drei Kinder ist mit einem schweren angeborenen Herzfehler zur Welt gekommen.

„Das ist auch mein Thema“, hatte sich Britta Frieler gesagt, ein weiteres neues Gesicht. Der Behindertenbeirat ist eine Interessenvertretung, die mit je einem hinzugewähltem Mitglied (nicht stimmberechtigt) in zwei Fachausschüssen vertreten ist. Im Ausschuss für Ordnung und Soziales hat Frieler diesen Posten übernommen. Sie hatte in einem medizinischen Beruf gearbeitet, den sie wegen einer rheumatischen Erkrankung aufgeben musste. „Ich dachte mir, da kann ich mein medizinisches Wissen einbringen“, so Frieler über ihr Engagement im Behindertenbeirat.

Im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt vertritt Anita Friedl den Beirat. Sie ist nach einem Infarkt im Rückenmark vor einem Jahr querschnittsgelähmt. „Plötzlich tut sich ein anderes Leben auf“, sagt die Rollstuhlfahrerin.

Barrierefreiheit: „Wo im Ort ist noch Bedarf?“

Die vier Gesichter des Behindertenbeirats heben hervor, dass in dem Gremium unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen, als Angehörige oder Betroffene von ganz verschiedenen Einschränkungen. Nicht jede Behinderung sei offensichtlich. Eine Sehbehinderung ist mit anderen Schwierigkeiten verbunden als auf den Rollstuhl angewiesen zu sein.

Als Rollstuhlfahrerin habe sie gemerkt, was es für Hürden gebe, berichtet Anita Friedl. Sie sei aber auch froh, in Weyhe zu wohnen. So könne sie in Kirchweyhe ohne Hilfe ihr Arztbesuche erledigen.

Man sei die Lobby für Menschen mit Behinderung, so Katrin Kurtz. Dazu gehört, auf Probleme hinzuweisen. Kurtz, die auch im Kreisbehindertenbeirat erste Vorsitzende ist sowie für SPD im Weyher Gemeinderat sitzt, merkt zugleich anerkennend an: „Die Gemeinde Weyhe ist schon weit in vielen Dingen.“ Bürgermeister Frank Seidel verweist beim Pressegespräch auf einen regelmäßigen Posten im Gemeindehaushalt für die Umsetzung von Inklusion an Schulen. Anita Friedl zeigt sich überrascht, dass das Weyher Freibad barrierefrei zugänglich ist – und dass das so wenig publik sei.

Nachdem sich der Behindertenbeirat im November neu gegründet hatte, habe man bei einer zweiten Sitzung „Herzensthemen kanalisiert“, so Kurtz. Herausgekommen ist eine geplante Neuauflage der „Tour de Weyhe“. Man wolle bei der Barrierefreiheit gucken: „Wo im Ort ist noch Bedarf?“ Bei Hürden, etwa in Geschäften, stoße man häufig auf fehlende Kenntnisse. Oft seien es nur Kleinigkeiten, so Kurtz. Man wolle ein Bindeglied sein und vermitteln, hebt Anita Friedl hervor. Die Mitglieder kündigen an, auf die (falsche) Nutzung von Behindertenparkplätzen aufmerksam machen zu wollen.

„Das ist das, wofür Inklusion steht“

Bei eingangs erwähntem Aktionsplan für ein inklusives Weyhe verweist Katrin Kurtz auf gesetzlich geforderte Aktionspläne im Land und im Landkreis. „Es geht darum, Ziele zu formulieren, die auch erreichbar sind,“ erklärt sie.

Dass dieses Ziel einer inklusiven Gemeinde in absehbarer Zeit erreicht ist, glaubt die Vorsitzende nicht. Sie spricht von einer gesellschaftlichen Aufgabe, bei der es darum gehe, zu sensibilisieren. Dazu passt das Ziel, das Jennifer Brentel für den neu gestarteten Behindertenbeirat formuliert: Mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen. Denn alle Menschen abzuholen – „das ist das, wofür Inklusion steht.“

Kontakt zum Beirat: Katrin Kurtz ist über katrin@kurtz-weyhe.de und 0152/05263156 erreichbar. Die Beiratssitzungen sind öffentlich und vorab angekündigt werden.