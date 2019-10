Von Barock bis zu den Beatles

24 Musiker präsentieren in der Felicianuskirche 18 Stücke. Foto: Sigi schritt

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Mehr als 100 Zuschauer haben am Samstagabend in der Kirchweyher Felicianuskirche das Jahreskonzert des Posaunenchors Weyhe unter der Leitung von Oscar Alemany Lopez verfolgt. Die Bläser setzten auf Verstärkung und brachten Mitglieder der Posaunenchöre Neuweiler/Saar, Springe und Barrien mit.

Das Konzert stand unter dem Motto „Alles Blech“. Die 19 Bläser und fünf Musikerinnen hatten das Programm vor einigen Tagen auf der Insel Norderney intensiv geprobt, wie der Conférencier des Abends, Gerd Brüning, berichtete. „Das war ein straffes Wochenende“, blickte er zurück. Es hat sich offenbar gelohnt: Der Klangkörper servierte Musik aus Renaissance und Barock sowie Höhepunkte aus Musicals wie Memorys aus Cats und Can you feel the love tonight aus König der Löwen. Nach einer Reise durch Lateinamerika endete das Programm mit Evergreens von den Beatles und von Abba. Dem Publikum gefielen die Darbietungen, deshalb gaben die Musiker auch eine Zugabe.

Zum Ende forderte Gerd Brüning Blechbläser und Anfänger auf, sich an der Arbeit des Chores zu beteiligen. Auf Wunsch könnten sogar Instrumente zur Verfügung gestellt werden. Die Proben sind donnerstags um 20 Uhr in der Pfarrscheune.