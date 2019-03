Bargeld für Dreye

Bürger wollen Ersatzautomaten

+ Anwohner fürchten, dass der Standort Dreye nicht weiter bedient wird. Foto: Sigi Schritt

Dreye – Die Kreissparkasse Syke soll in Dreye die Versorgung mit Bargeld so schnell wie möglich wieder aufnehmen, wünschen sich Bürger des Weyher Ortsteils. Das Kreditinstitut will den SB-Pavillon an der Dreyer Straße nach der Sprengung des Automaten abbauen. Die Bewohner des Weyher Ortsteils müssen jetzt nach Kirchweyhe fahren, wenn sie Bargeld abheben möchten. Anwohner wie Hans-Hermann Struß und Karin Geißler hoffen, dass die Kreissparkasse Syke die Automatensprengung der Gangster nicht zum Anlass nimmt, den Standort Dreye komplett zu streichen. Es fehle ihnen bereits der Kontoauszugsdrucker, der im vergangenen Jahr abmontiert worden ist. Dem Vernehmen nach wollten Anwohner mit einer Unterschriftenliste erreichen, dass besagter Drucker wieder aufgestellt wird. Allerdings sei diese Liste nie übergeben worden.