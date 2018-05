Bank gibt Kirchweyher Standort auf

Untermieterin „Post“ sucht Alternative

+ Die Postbank will diese Filiale aufgeben. Einen genauen Termin will das Kreditinstitut noch bekanntgeben. - Foto: Schritt

KIRCHWEYHE - Von Sigi Schritt. Die Filiale der Postbank an der Bahnhofstraße in Kirchweyhe soll dem Vernehmen nach zum 31. August geschlossen werden. Diesen Termin haben Kunden aus dem Schalterraum vernommen. Der Filialleiter Norbert Husse will sich gegenüber dieser Zeitung nicht äußern. Er verweist auf die Pressestelle der Bank. Deren Sprecher bestätigt die Schließung. Völlig offen ist, was die „Untermieterin“, die Deutsche Post AG, machen wird.