Balkonmodule sehr gefragt in Weyhes Klimaschutz-Förderprogramm

Von: Dierck Wittenberg

Passen auf den Balkon: Die Anschaffung von Mini-Solarmodulen hat die Gemeinde in diesem Jahr finanziell gefördert – und ist damit auf großes Interesse gestoßen. © Jörg Sutter/picture alliance/dpa

Weyhes Klimaschutz-Förderprogramm ist in diesem Jahr so gut angekommen, dass das Geld seit Juni aufgebraucht ist. Das lag vor allem an Balkonmodulen, also kleinen Photovoltaikanlagen.

Weyhe – Balkonmodule erfreuen sich wachsender Beliebtheit. 53 dieser kleinen Photovoltaik-Systeme, die für den Balkon oder die Terrasse auch an Mietwohnungen geeignet sind, hat das Rathaus in diesem Jahr im Gemeindegebiet finanziell unterstützt. Das besagt eine erste Bilanz des kommunalen Klimaschutz-Förderprogramms für 2022.

Hintergrund des Programms ist der Klimanotstand: Den hat der Rat der Gemeinde im Juli 2019 offiziell ausgerufen. Seitdem sollen Politik und Verwaltung bei allen Entscheidungen vorher prüfen, wie sich auf Klima und Umwelt auswirken. Um für die Bürger in Weyhe weitere Anreize zu schaffen, mehr für den Klimaschutz zu tun, wurde im vergangenen Jahr ein eigenes Förderprogramm auf den Weg gebracht: Mit 10.000 Euro hat die Gemeinde im Jahr 2021 private Lastenräder, effizientere Heizungen oder Gründächer unterstützt.

Klimaschutz-Förderprogramm: Mehr als neunmal so viele Anträge wie

Im März wurde die Förderung für das laufende Jahr verlängert, der Betrag um die Hälfte, auf 15.000 Euro, erhöht. Gereicht hat er trotzdem nur für gut drei Monate: Im Juni vermeldete die Gemeinde, dass das Interesse immens war: „Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Haushaltsmittel“ könnten keine weiteren Anträge angenommen werden.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Anträge um mehr als das Neunfache gestiegen. Das geht aus einer Antwort von Jutta Timmermann hervor, die im Rathaus im Fachbereich Gemeindeentwicklung und Umwelt arbeitet. Demnach sind in diesem Jahr 76 Anträge eingegangen, 2021 waren es acht.

Kleine PV-Anlagen sehr beliebt: 53 gefördete Balkonmodule in der Gemeinde Weyhe

Auch haben die Weyher Förderung für andere Anschaffungen als im Vorjahr beantragt. Laut Timmermann verteilten sich die Anträge 2021 auf einen hydraulischen Abgleich (zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage), drei Lastenräder und vier extensive Dachbegrünungen. Außerdem wäre auch eine Förderung beim Austausch älterer Heizungspumpen möglich gewesen.

Dieser Maßnahmenkatalog wurde – Doppelförderungen waren weiterhin ausgeschlossen – in diesem Jahr um besagte Mini-Photovoltaikanlagen erweitert. Offensichtlich mit durchschlagendem Erfolg. Neben den 53 Mini-PV-Anlagen wurde zwei Mal eine extensive Dachbegrünung für Garagen und Carports bewilligt, schreibt Timmermann.

Förder-Anteile und Voraussetzungen sind unterschiedlich

Bei einzelnen Posten gab es unterschiedliche Vorraussetzungen und Förder-Anteile. Bei den besonders beliebten Mini-Photovoltaikanlagen galt etwa: einmalig bis zu 300 Euro je Anlage, aber höchstens 50 Prozent der Anschaffungskosten. Die Richtlinien enthalten technische Bestimmungen, zudem muss die Anlage mindestens 36 Monate im Eigentum des Antragsstellers verbleiben und er muss sie kaufen, nicht leasen oder mieten.

Zu neu angelegten Dachbegrünungen auf Garagen und Carports gibt die Gemeinde einmalig 500 Euro dazu, aber ebenfalls höchstens 50 Prozent des Preises. Die Richtlinien legen unter anderem eine Mindestgröße an Quadratmetern fest. Allein von Fachfirmen angelegte Gründächer auf Garagen und Carports sind förderfähig, andere Nebengebäude wie Gerätehäuser, Schuppen oder Ställe dagegen ausgeschlossen.

Beliebtes Förderprogramm: Von 76 Anträgen sind 55 bewilligt

Ein Drittel, aber maximal 200 Euro, hätte man für einen hydraulischen Abgleich seiner Heizungsanlage bekommen können, feste 70 Euro für eine Hocheffizienzpumpe. Ein Lastenfahrrad hätte man sich unter bestimmten Voraussetzungen maximal zur Hälfte mit 1000 Euro fördern lassen können.

Mitte Juni waren die Haushaltsmittel des Förderprogramms für dieses Jahr ausgereizt. Von 76 Anträgen seien 55 bewilligt worden. Es waren also mehr Anträge eingegangen, als Fördermittel vorhanden sind. Bei der Auswahl sei die Verwaltung nach dem „Windhundprinzip“ vorgegangen, so Timmermann. Das Kriterium war demnach der Tag des Posteingangs.

Hinweis der Verwaltung: Geld erst ausgeben, wenn der Antrag bewilligt ist

Nach einer möglichen Fortsetzung des Programms noch vor dem neuen Haushaltsjahr gefragt, antwortet die Mitarbeiterin: „Die politische Entscheidung hierzu wurde noch nicht getroffen.“ Ob für dieses Jahr weitere Haushaltsmittel bereitgestellt werden, werde nach einer abschließenden Auswertung voraussichtlich im Herbst 2022 geklärt. Eine Entscheidung über die Fortsetzung des Förderprogramms über den 31. Dezember hinaus erwartet sie zum Ende des Jahres.

Das verbindet Timmermann mit zwei Hinweisen an Weyher, die sich für eine Förderung interessieren: Es können auch aktuell weitere Anträge auf Förderung gestellt werden. Allerdings sollten Förderungswillige sich in Geduld üben können und den Auftrag erst vergeben beziehungsweise die Bestellung erst aufgeben, wenn der Antrag bewilligt ist. Dem zuvorzukommen würde eine Förderung „in jedem Fall ausschließen“, lautet der ausdrückliche Hinweis der Verwaltung.

Solar mit Stecker Im Vergleich zu vollwertigen Photovoltaikanlagen sind die sogenannten Balkonmodule wesentlich kleiner. Privatpersonen können die Module, die auch Stecker-Solargeräte genannt werden, selbst anbringen, anschließen und nutzen. Auch die Anmeldung beim Netzbetreiber und beim Marktstammdatenregister darf man laut Verbraucherzentrale selbst vornehmen. Die Verbraucherschützer nennen weitere Unterschiede: Die kleinen Solaranlagen lassen sich einfach entfernen und anderswo weiterbetreiben, zum Beispiel bei einem Umzug. Ihre Leistung beträgt bis zu zu 600 Watt. Photovoltaikanlagen, wie sie auf den Dächern von Privathäusern zu finden sind, haben dagegen eine Leistung zwischen drei und 20 Kilowatt. Diese Anlagen hingegen sind fest installiert und können nur unter erheblichem Aufwand an ein anderes Gebäude versetzt werden. Quelle: www.verbraucherzentrale.de