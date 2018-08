„Großes Bahnhofsfest“: Spaß für Leute jeden Alters

Event zieht die Massen an

+ © Jysch Der Besucherstrom auf dem Bahnhofsfest nimmt um die Mittagszeit enorm zu. © Jysch

Kirchweyhe - Von Rainer Jysch. Zu einem wahren Besuchermagneten hat sich am Sonntag die vierte Auflage des großen Weyher Bahnhofsfests rund um die Zughaltestelle in Kirchweyhe entwickelt. Die in Verbindung mit einem interkulturellen Familienfest von der Gemeinde organisierte Veranstaltung ließ mit vielfältigen Unterhaltungsmöglichkeiten für Groß und Klein kaum Wünsche offen.