Bahn offen für künstlerische Gestaltung des Kirchweyher Bahnhofs

Von: Sigi Schritt

Immer wieder werden die Kacheln des Kirchweyher Bahn-Tunnels zum Mittelbahnsteig bekritzelt, besprüht – aus Sicht von Fahrgästen verunstaltet. Auch die Bodenfliesen werden in Mitleidenschaft gezogen. © Sigi Schritt

Die Deutsche Bahn begrüßt eine bunte Gestaltung der Kirchweyher Fliesenwände. Kürzlich beschwerten sich zahlreiche Reisende über dort aufgetauchte Graffiti.

Weyhe – Verschiedene Farben, verschiedene Flächen, verschiedene Botschaften: Seit Bestehen des Tunnels zum Mittelbahnsteig des Bahnhofs in Kirchweyhe sprühen Unbekannte immer wieder Farbe auf die Fliesen. Die Attacke kurz vor Weihnachten, so sagen es Fahrgäste der Deutschen Bahn und der Nordwestbahn, sei bislang die Schlimmste gewesen. Mittlerweile wurden die Graffiti entfernt. Umrisse sind jedoch noch zu erkennen.

Reinigung des Bahnhofs Kirchweyhe regelmäßig montags und freitags

Wer macht die Farbe weg? Wer kontrolliert den Bahnhof? Was kann man gegen das mulmige Gefühl tun, das Fahrgäste immer wieder beschreiben? Diese und andere Fragen dieser Zeitung hat jetzt eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) beantwortet.

Die Stationsbetreuer des Bahnhofsmanagements Bremen/Osnabrück seien regelmäßig auf „ihren“ Bahnhöfen unterwegs und prüfen, ob Handlungsbedarf bestehe, sagt eine Sprecherin der Deutschen Bahn. „Auch das Reinigungspersonal meldet größere Schmierereien, damit sie möglichst schnell beseitigt werden können.

Die Verkehrsstation Kirchweyhe, wie die Bahn-Sprecherin den Bahnhof bezeichnet, werde regelmäßig gereinigt: montags und freitags. „Dazu gehört auch die Graffiti-Beseitigung bei kleinen Schmierereien.“ Bei größeren Verunreinigungen komme das mobile Einsatzteam zum Einsatz. „Das erfordert allerdings spezielle Reinigungsmittel und geschultes Personal, um Graffiti zu entfernen.“

Wie oft dies passiert und wie viel Geld die Bahn dafür ausgibt, verdeutlichen die Zahlen. Im Jahr 2021 hat die DB insgesamt rund 34.000 Fälle von Vandalismus registriert. „Der Anteil der Graffiti-Beschädigungen beläuft sich dabei auf rund 24.000 Fälle“, so die DB-Sprecherin. Regionale Schwerpunkte sind die Ballungsräume. Der finanzielle Schaden ist 2021 leicht gesunken – um rund drei Prozent auf rund 12,2 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2020 wurden 12,6 Millionen Euro ausgegeben. Grund sind unter anderem besserer Graffitischutz für Fahrzeuge und Bahnhöfe.

3000 Täter fasst die Deutsche Bahn pro Jahr

„Die Sicherheitskräfte der DB stellen jährlich mehr als 3000 Täter auf frischer Tat, 800 davon sind Sprayer, die vor Ort der Bundespolizei übergeben werden.“ Für das weitere Kirchweyher Umfeld sei die DB jedoch nicht zuständig, so die Sprecherin. „Außerhalb des Bahnhofs ist die Kommune Ansprechpartner. Die DB ist mit der Gemeinde Weyhe regelmäßig im Austausch.“

Der Weg zu den Bahnsteigen schneidet bei einigen Bürgern negativ ab. Eine Weyherin bezeichnet die Unterführung als „Tunnel des Grauens“, und kurz nach der Einweihung hatte ein Beamter den Bereich sogar als „Angstraum“ bezeichnet. Mittlerweile gibt es Videokameras. Wenn man aber Fahrgäste fragt, weshalb sie im Regionalexpress oder in der Nordwestbahn möglichst nahe am Bahnsteig-Abgang aussteigen, sagen die Befragten, dass sie sich so sicherer fühlen. Auch zum Thema Sicherheit nimmt die Bahn Stellung: „Uns ist nicht bekannt, dass es hier in der Vergangenheit zu besonderen Vorfällen gekommen ist“, sagt die Bahnsprecherin.

Doch woran liegt es, dass Fahrgäste von diesem mulmigen Gefühl sprechen? Vielleicht an der Gestaltung? Und deshalb möglicherweise auch die unglücklichen Versuche, mit Graffiti mehr Farbe in den Tunnel zu bekommen?

Im Gegensatz zu Kirchweyhe gibt es in einigen Bahnhöfen viel Farbe für die Wege zum Gleis. Ein Beispiel: Die künstlerisch gestalteten Wände im Durchgang am Syker Bahnhof. In Weyhe herrscht dieses Bild: Im Tunnel sind die Fliesen im schnöden Weiß, und eine Dekorfliese ist Schwarz. Sie alle werden von weißem LED-Licht angestrahlt.

Eine künstlerische Gestaltung begrüßen wir sehr. Sollte es eine Initiative dazu geben, unterstützen wir gern. In welcher Form, müsste dann abgestimmt werden.

Wäre es denkbar, dass dieser Tunnel nachträglich eine künstlerische Note bekommen könnte? „Eine künstlerische Gestaltung begrüßen wir sehr. Sollte es eine Initiative dazu geben, unterstützen wir gern. In welcher Form, müsste dann abgestimmt werden.“

Die Sprecherin weiter: Interessierte können sich dann an das Bahnhofsmanagement Bremen/Osnabrück wenden.