Bagger rollt nicht mehr in diesem Jahr

Melchiorshausen - Von Sigi Schritt. Der TSV Blau-Weiß Melchiorhausen will eine Halle bauen. Sie soll 27,5 Meter lang und 17 Meter breit sein und auf dem Beachsoccer-Areal des Sportnebenzentrums Melchiorshausen errichtet werden.

Wie die erste Vorsitzende Birgit Sündermann erläutert, sollen in dem geplanten Gebäude aber nicht Fußball oder Handball gespielt werden. Dort soll eine reine Bewegungshalle entstehen, wo auch das Blasorchester des Vereins üben kann. Das Gebäude soll neben einem Büro auch einen Fitnessraum beinhalten.

„Die neue Halle ist notwendig, weil wir uns vergrößern wollen“, so Sündermann. Der Verein will das Problem einer überfüllten Sporthalle beheben, sagt sie. Die Sporthalle, die Sündermann meint, ist die Halle der ehemaligen Grundschule „und total ausgelastet“, ergänzt die Vorsitzende. Um die vielen Ideen des Vereins zügig umzusetzen, muss also mehr Raum her. „Wir möchten das Quartierskonzept der Gemeinde unterstützen und wollen, dass möglichst viele ältere Menschen so lange wie möglich fit bleiben und das soziale Umfeld pflegen“, nennt die Vorsitzende das langfristige Ziel. Und deshalb will der Verein weitere Kurse anbieten – für Altere und auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Ob Senioren oder Menschen mit Handicap – alle sollen laut Birgit Sündermann raus aus ihren Wohnungen, um Sport zu machen. „Auch wer vielleicht nicht alles mitmachen kann, kann zumindest zuschauen und irgendwie doch am sozialen Leben teilnehmen.“ Sündermann möchte mit dem Neubau einen Ort entwickeln, wo Behinderte viel Sport machen können und wertgeschätzt werden. Es gibt in Leeste die Delme-Werkstätten, es entsteht in Lahausen ein Inklusionshotel und in Kirchweyhe eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen. In diese Aufzählung könnte sich Melchiorshausen einreihen, wenn der Verein künftig mehr Angebote als andere Vereine bereithält und dadurch zu einem Hotspot wird. Den Impuls für diese Idee bekam Sündermann auf den zurückliegenden Tag-des-Sports-Veranstaltungen.

Der Verein rechnet mit Baukosten in Höhe von 600 000 Euro, so Birgit Sündermann. Pressesprecher Herwig Sündermann ergänzt, dass der Verein vom Kreissportbund einen Betrag von 100 000 Euro erhält. Die Gemeinde Weyhe steuert 120000 Euro bei, sagt der Pressesprecher. Der Verein überlege, das Grundstück, auf dem die Halle stehen wird, zu kaufen. „Das hat der Verein TSV Weyhe-Lahausen auch gemacht, als er auf der ZSA-Anlage sein Domizil gebaut hat“, erläutert Herwig Sündermann. Um sicherzugehen, will der Verein etwas mehr Geld aufnehmen und einen Kredit über 400 000 Euro beantragen. Sondertilgungen mit Spenden sollen ebenso helfen, den Kredit zu finanzieren wie eine Erhöhung der Beiträge für die derzeit 750 Mitglieder zum Anfang des kommenden Jahres. Pro Monat müsse dann ein Mitglied 2,50 Euro mehr bezahlen. Zurzeit überweisen Erwachsene ab 19 Jahren pro Monat elf Euro, Jugendliche zahlen sieben und Kinder bis 15 Jahre 6,50 Euro. „Die neuen Beträge sind nicht hoch“, wertet die Vorsitzende. „Wir haben keinen Aufnahmebeitrag, und jeder kann viele Dauerangebote nutzen.“ Aufschläge gibt es beim Blasorchester und beim Tennis. 50 Prozent des Betrages gehen an Versicherungen und Verbände. „Die Erhöhung ist zweckgebunden, wir wollen uns nicht bereichern“, so Sündermann.

Vor ein paar Wochen ging der Verein noch davon aus, dass die Bagger im Herbst rollen können, doch der Vorstand will erst die Zuwendungsbescheide abwarten. Die kommen erst im nächsten Jahr. „Solange warten wir mit dem Baubeginn“, so Herwig Sündermann.