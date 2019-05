B-Pläne, KGS-Sanierung und Kirchweyher Bahnhofsumfeld

Weyhe – Die Aufwertung des Kirchweyher Bahnhofsumfelds, der Baufortschritt bei der Sanierung der KGS Leeste sowie die Bebauungspläne „Südlich Reinsweg“ sowie „Westlich Hagener Straße“ – das sind allesamt Themen, die der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am Dienstag, 14. Mai, behandeln will. Die öffentliche Sitzung im Rathaus beginnt um 18.30 Uhr.

Wer Details zur KGS-Sanierung erfahren möchte, sollte im Publikum Platz nehmen, denn laut einer Einladung werden Mitarbeiter des federführenden Büros Remke über den Sachstand berichten.

Zwei weitere Tagesordnungspunkte behandeln ebenfalls Leester Themen: So geht es beim Bebauungsplan „Südlich Reinsweg“ um eine Verfahrensänderung, weil der Landkreis als Bauaufsichtsbehörde rechtliche Unsicherheiten nicht ausschließen kann, sollte die Gemeinde das Verfahren nicht wechseln. Die Politik hatte wegen der Dringlichkeit bei der Schaffung von Baurecht für eine Kindertagesstätte sich für ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren entschieden. Der Kreis empfiehlt aber, ein länger dauerndes Vollverfahren zu wählen.

Die Kita soll später Platz für bis zu sechs Gruppen bieten. Daran anschließen soll sich ein Baufeld, auf dem Wohneinheiten erreichtet werden. Die Erschließung der Kita sowie eines Teils der Wohnungen soll über die Melchiorshauser Straße erfolgen. Darüber hinaus sollen weitere Grundstücke des neuen Gebiets über den Reinsweg erschlossen werden.

Beim B-Plan „Westlich Hagener Straße“ geht es um Entscheidungen über die Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligungen und um einen Beschluss zur öffentlichen Auslegung: Neben Behörden haben auch Anwohner auf eine Altlastenverdachtsfläche hingewiesen. Bürger kritisieren weiterhin Bauformen und Abstände. Sie sorgen sich zum Beispiel ebenfalls um die Qualität des Wassers zum Gartensprengen.

Die Politik will das Kirchweyher Bahnhofsareal auf der Seite Richtung Leeste neu gestalten. In diesem Zusammenhang soll der dunkel wirkende Fahrradständer weichen. Die Gemeinde hatte ein Büro beauftragt, Planungen für eine optisch ansprechende Anlage zu erstellen. In einer Stellungnahme der CDU-Fraktion zu den Anträgen begrüßen die Christdemokraten die geplante „rasche Umsetzung der Planung. Sie liefert laut CDU-Fraktionsvorsitzendem Dietrich Struthoff einen wichtigen Impuls und Ausblick auf das weitere Vorhaben, das mittelfristig die ganzheitliche Neugestaltung des westlichen Bahnhofsumfelds hin zu einem attraktiven und offenen Platz für alle Verkehrsteilnehmer vorsieht.