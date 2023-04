Autohaus Brandt wird zum Konzertsaal

Von: Sigi Schritt

Die Reihe „Musik im Autohaus“ knüpfte am Donnerstagabend nach der Corona-Pause mühelos an alte Erfolge an. © Sigi Schritt

Heinz-Hermann Kuhlmann und das Autohaus Brandt bewiesen ein gutes Händchen: Die Reihe „Musik im Autohaus“ knüpfte am Donnerstagabend nach der Corona-Pause mühelos an alte Erfolge an. Rund 450 Besucherinnen und Besucher lauschten der Formation Rock Pack. Das Konzert war ausverkauft. Mit dem fetzigen Opener „You Really Got Me“ legte die Band eindrucksvoll los. Es folgten klassische Rocknummern wie „Born To Be Wild“ und „Hungry Heart“. Das Publikum war begeistert.