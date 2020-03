Erneuter Autobrand in Weyhe: Ermittlungen der Polizei ausgeweitet

Drei Autobrände in drei Nächten beschäftigten zuletzt die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Weyhe. Während die Polizei beim ersten der drei Fälle bislang von einem technischen Defekt ausgeht, ermitteln die Beamten bei den darauffolgenden wegen Brandstiftung.

Mehrere Autobrände in Weyhe in aufeinander folgenden Nächten

in aufeinander folgenden Nächten In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung

Dritter Vorfall offenbar wegen eines technischen Defekts

Update vom 31. März: In Weyhe ist es in der Nacht auf Dienstag erneut zu einem Fahrzeugbrand gekommen. In Sudweyhe brannte ein Auto auf einem Hof an der Straße „Achtern Busch“, teilte Feuerwehr-Sprecher Steffen Wohlers am Dienstagvormittag mit.

Gegen 5.14 Uhr wurden ihm zufolge die Feuerwehren Sudweyhe und Dreye nach Sudweyhe gerufen. Ein Feuerwehrmitglied, welches sich auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus befand, konnte laut Wohlers die Einsatzstelle und die Flammen bereits von Weitem sehen und fuhr diese direkt an.

+ Ein Auto ist in der Nacht auf Dienstag in Sudweyhe zerstört worden. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf das Gebäude. © NonstopNews

Zu diesem Zeitpunkt brannte das Auto im vorderen Bereich bereits in voller Ausdehnung. Es gelang den Einsatzkräften der Feuerwehr, zwei weitere direkt daneben abgestellte Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen, berichtete Wohlers. Das brennende Fahrzeug wurde durch zwei Trupps und unter Einsatz von Schaum abgelöscht. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf einen direkt angrenzenden Anbau.

Polizei: Wohl identisches Vorgehen in Sudweyhe und Lahausen

Pressesprecher Thomas Gissing von der Polizei Diepholz bestätigte auf Nachfrage, dass die Vorfälle in der zweiten und dritten Nacht laut ersten Ermittlungen identisch erscheinen. Genau wie in Sudweyhe wurden an einem weiteren Auto Spuren dafür gefunden, dass es ebenfalls angezündet werden sollte. Ein Sachverständiger sei wegen des Brandes in der Nacht auf Montag bereits in Weyhe gewesen, nun werde selbstverständlich auch im Fall von Dienstagnacht wegen Brandstiftung ermittelt.

Beim dritten Vorfall, dem Brand von vier E-Autos in Kirchweyhe am Wochenende, deute alles weiterhin daraufhin, dass es dort zu einem technischen Defekt gekommen war. Abgeschlossen seien die Ermittlungen dabei laut Gissing aber noch nicht.

Originalmeldung vom 30. März: Weyhe - Ein Autobrand hat am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr die Kräfte der Feuerwehren aus Lahausen und Kirchweyhe beschäftigt. Das Auto stand auf einem Grundstück an der Straße „An der Brake“ brannte beim Eintreffen bereits in voller Ausdehnung, heißt es in einer Meldung von Feuersprecher Marcel Balk.

Das Auto stand Balk zufolge direkt vor einem Gebäude, sodass die Gefahr einer Ausbreitung der Flammen bestand. Sofort wurden deswegen zwei Trupps unter Atemschutz zum Löschen und Schützen des Gebäudes eingesetzt.

Brandspuren an zweitem Fahrzeug deuten auf Brandstiftung hin

Nahe des ausgebrannten Autos wies ein weiteres Fahrzeug Brandspuren auf, heißt es in einer Meldung der Polizei. An zwei Reifen seien Brandspuren zu sehen gewesen, das Fahrzeug sei aber nicht in Brand geraten. Anhand erster Erkenntnisse der Polizei ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Beamten in Weyhe haben die Ermittlungen aufgenommen.

+ Das Auto ist bei dem Brand in Lahausen komplett zerstört worden.

Ein Zusammenhang mit dem Brand von vier E-Autos eines Paketzulieferers gebe es nicht. Da dem Vorfall in Kirchweyhe laut einer ersten Experteneinschätzung ein technischer Defekt an einem der Fahrzeuge vorausging, sei eine Verbindung sehr unwahrscheinlich, berichtete Polizeisprecher Thomas Gissing. Beim Vorfall in Lahausen sei zudem offenbar eine Privatperson betroffen, in Kirchweyhe ein Unternehmen.

Rubriklistenbild: © NonstopNews