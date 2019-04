Auszeichnung

+ Christoph Dollinger Foto: OLB/Hibbeler

Weyhe – Die OLB-Stiftung hat kürzlich Dr.-Ing. Christoph Dollinger aus Weyhe (Universität Bremen, Fachbereich Produktionstechnik) für eine herausragende Promotion ausgezeichnet. Dollinger erhielt den zweiten Preis in der Kategorie Doktorarbeiten für sein Werk zum Thema „Thermografische Strömungsvisualisierung an Rotorblättern von Windenergieanlagen“. Diese hatte er an der Universität Bremen verfasst. Der Preis ist mit 3 500 Euro dotiert. Insgesamt wurden acht Nachwuchstalente von Universitäten und Hochschulen in Bremen, Oldenburg und Osnabrück ausgezeichnet.