Ausweitung der Parkscheiben-Pflicht am Kirchweyher Marktplatz?

Von: Dierck Wittenberg

Maximal zwei Stunden: Die Pflicht zur Parkscheibe, wie hier an der Bahnhofstraße, wird möglicherweise am Marktplatz ausgeweitet. © Dierck Wittenberg

Das Rathaus hat aktuell den Autoverkehr in der Nähe des Weyher Marktplatzes im Blick. Eine Ausweitung der Parkscheiben-Pflicht über die Bahnhofstraße hinaus ist möglich. Zudem sorgen Autoposer für Probleme.

Kirchweyhe – Der Marktplatz, die Bahnhofstraße und der Bereich drumherum gelten nicht umsonst als Herzstück Weyhes. Hier kann man einkaufen, ausgehen und flanieren oder Arztbesuche erledigen. Diese Beliebtheit führt allerdings auch dazu, dass die Auto-Parkmöglichkeiten rar werden können. Vor diesem Hintergrund prüft die Gemeinde derzeit, ob die Parkscheiben-Pflicht in Marktplatz-Nähe ausgeweitet werden soll. Entschieden ist hier aber noch nichts. Das Gleiche gilt für Reaktionen auf sogenannte Autoposer, die rund um den Marktplatz unterwegs sind, um mit lauten Fahrzeugen anzugeben.

Aber zunächst zur Park-Problematik: Zahlen zum Park-Druck liegen der Gemeinde nach ihrer Auskunft keine vor (etwa anhand von Strafzetteln). Die Nutzung der öffentlichen Parkplätze am Handelsweg und den abzweigenden Straßen hat aber augenscheinlich zugenommen, seit die Verbrauchermärkte das Parken auf ihren Flächen eingeschränkt haben.

Wie berichtet, wird das Parken bei Aldi und Rewe seit Ende 2020 anhand von Parkscheiben überwacht; bei Rossmann und Hol’ ab hat man im Herbst 2022 mit einem kameragestützten System nachgezogen, das offenbar auch außerhalb der Geschäftszeiten aktiv ist. Wer dort länger als eine Stunde parkt, dem droht eine Vertragsstrafe. Nach Auskunft des Weyher Gewerberings hat man sich für diesen Parkplatz inzwischen auf eine Ausnahme-Regelung für Veranstaltungen wie den Frühjahrsmarkt geeinigt.

Auf den öffentlichen Flächen in dem Bereich am Marktplatz gibt es dagegen bisher keine maximale Parkdauer. „Höchstens zwei Stunden“ gilt dann an der Parkfläche an der Ecke Marktplatz/Bahnhofstraße sowie an der Bahnhofstraße selbst, im Abschnitt zwischen Richtweg und Kleiner Heide. Die Höchstparkdauer von Stunden greift dort werktags zwischen 8 und 19 Uhr.

Der Bereich mit Parkscheiben-Pflicht könnte künftig ausgeweitet werden. Darauf, dass zu dieser Regelung eine Prüfung im Rathaus läuft, hat Bürgermeister Frank Seidel nun auch im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hingewiesen. Seidel nannte in diesem Zusammenhang etwa den Krämerweg und den Handelsweg.

Einer Antwort der Gemeinde auf eine Anfrage der Kreiszeitung zufolge haben die jüngsten Umbau-Arbeiten am Marktplatz zu der Prüfung geführt: Einige Parkmöglichkeiten waren im Zuge der Gestaltung des Inklusionsspielplatzes und des Freiluft-Fitnessparks neu angeordnet worden. „Diese Veränderungen waren Anlass, die Regelung in diesem Bereich in den Blick zu nehmen“, heißt es in der Antwort. Wie diese Regelung aussehen könnte, geht daraus aber nicht hervor: „Hierbei werden unterschiedliche Maßnahmen geprüft, eine abschließende Entscheidung dazu steht aber noch aus.“

Zum Parken an der Bahnhofstraße sagt Markus Pick aus dem Vorstand der Weyher Gewerbegemeinschaft: „Das ist uns immer wichtig: dass in Weyhe grundsätzlich jeder kostenlos parken kann. Was aber nicht mehr geht, ist, dass man unbegrenzt kostenlos parken kann.“

In Zusammenhang mit der Park-Situation erwähnte Frank Seidel in der Ausschuss-Sitzung vom Dienstagabend außerdem ein Problem mit Autoposern am Marktplatz – das heißt, mit Fahrern getunter Wagen, die für Lärmbelästigung sorgen. Mit Betonung auf dem Wort „Prüfung“ erwähnte der Bürgermeister, dass es Überlegungen gebe, den Verkehr dort deutlich einzuschränken.

Zumindest denkbar ist demnach, die Straße Am Marktplatz für den Kraftverkehr zu sperren, sodass nur Radfahrer und Fußgänger sie nützen könnten. Dieser Punkt war im Ausschuss schon vorher aufgekommen: Als es um die Umbenennung eines Teils der Straße für den verstorbenen Theatermacher Frank Pinkus ging (wir berichteten). Der CDU-Fraktionsvorsitzende Claus-Peter Wessel hatte für eine Umbenennung am Marktplatz argumentiert: „Da, wo der Durchgangsverkehr ist, gehört die Ehrung hin.“ Darin widersprach ihm seine Fraktionskollegin Birgit Struthoff: „Man sollte da keinen Durchgangsverkehr haben. Man sollte da schlendern.“ Dafür bekam sie Applaus vonseiten der Grünen.