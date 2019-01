Auslastung liegt bei 70 Prozent

Fahrradparkhaus und Fahrradwerkstatt kommen bei den Pendlern gut an

+ Wegen des äußeren Erscheinungsbildes nennt die Bevölkerung das Fahrradparkhaus liebevoll „Kartoffelkiste“. Foto: Sigi Schritt

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Die Angst vor Diebstahl oder Vandalismusschäden hat früher so manche Pendler, die auf den Regionalexpress oder auf die Nordwestbahn angewiesen waren, davon abgehalten, ihre wertvollen Räder am Bahnhof abzustellen. Die Gemeinde hatte Abhilfe geschaffen: Seit 2012 gibt es am Kirchweyher Bahnhof nicht nur ein Fahrradparkhaus, sondern auch in der unmittelbaren Nähe eine Fahrradwerkstatt.