Löwenherz-Mitarbeiterin Tatjana Viert hilft im Krankenhaus

Bremen/Weyhe – Info-Stände organisieren, Ehrenamtliche koordinieren, Schulungen planen und durchführen, immer ein offenes Ohr haben – so sieht normalerweise der Arbeitsalltag von Tatjana Viert aus Weyhe, Ehrenamtskoordinatorin beim Kinderhospiz Löwenherz, aus. Doch für Info-Stände und Schulungen besteht während der Kontaktsperre kaum Bedarf. Und so würde es laut Mitteilung auch im Löwenherz-Koordinationsbüro für das Ehrenamt heißen: Kurzarbeit.

Doch für Viert, die sich gern aus ihrer Komfortzone herausbewege, stand es außer Frage, tatenlos zu Hause zu bleiben. Sie wollte helfen. Dieser Gedanke hat die ausgebildete Arzthelferin und Kinderkrankenschwester nun für zwei Monate an ihre frühere Arbeitsstelle, das Bremer Krankenhaus Links der Weser, geführt. Insgesamt 14 Jahre war sie dort vor dem Wechsel zum Kinderhospiz tätig.

„Die Löwenherz-Geschäftsführung hat sofort grünes Licht gegeben und mich für zwei Monate freigestellt“, blickt die 51-Jährige zurück. Das Klinikum hat seinerseits schnell eine Lösung gefunden. Auch, weil Tatjana Viert nicht die einzige ehemalige Angestellte war, die ihre Hilfe angeboten hat, wie Klinikverbund-Sprecherin Karen Matiszick auf Nachfrage erklärt: „Bisher ist die Lage in unseren Krankenhäusern glücklicherweise stabil geblieben – aber wir wussten zu Beginn der Pandemie in Deutschland ja nicht, was uns erwartet. Durch die Bilder, die wir aus Italien oder Frankreich kannten, mussten wir mit dramatisch hohen Patientenzahlen rechnen. Jede ausgebildete Kraft war da eine willkommene Unterstützung. “ Da habe es außer Frage gestanden, schnelle und unbürokratische Wege zur Einstellung der Helfenden zu finden.

Am 14. April begann Viert als Unterstützung für den betriebsärztlichen Dienst, sechs Stunden pro Tag. Das Wissen, an der richtigen Stelle helfen zu können, gebe ihr ein gutes Gefühl. Angst um ihre eigene Gesundheit habe Viert nicht. „Wir sind gut geschützt – haben in den ersten Monaten der Krise aber natürlich auch wirklich Glück gehabt, dass sich hier keine Szenen wie in Italien, Spanien oder Frankreich abgespielt haben.“

Sicher ist für Tatjana Viert: So sehr sie sich mit dem Klinikum Links der Weser verbunden fühle, sie freue sich schon darauf, wieder in den Löwenherz-Alltag zurückzukehren und „endlich wieder Menschen im Namen von Löwenherz zusammenzubringen“. ml