Ausflugsziel Weyhe: Neue Broschüre der Mittelweser-Touristik

Von: Dierck Wittenberg

114 Seiten mit Freizeittipps: Die neue „Urlaub und Freizeit“-Broschüre der Mittelweser-Touristik. © Wittenberg

Weserradweg, Pingelheini, Wieltsee und mehr: Auf Weyhe als touristisches Ziel in der Mittelweser-Region weist eine Broschüre hin, die nun in aktualisierter Form erschienen ist.

Weyhe – Auch wenn es im April wahrscheinlich nochmal kühl werden wird: Der Frühling deutet sich zaghaft an, und damit beginnt für viele die Ausflugssaison. Aus diesem Anlass hat die Gemeinde nun auf das Erscheinen der Hochglanzbroschüre „Urlaub und Freizeit“ hingewiesen, die ab sofort kostenlos unter anderem im Weyher Rathaus erhältlich ist.

Auf 114 Seiten hat die Mittelweser-Touristik Tipps für Ziele in der Region von Petershagen im Süden bis Oyten und Weyhe im Norden zusammengefasst. Dass diese Hinweise sich nicht nur an Gäste von außerhalb richten, hebt Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander hervor: Es sei eine tolle Ideensammlung für Einheimische, dafür, was man unternehmen könnte, ohne weite Strecken zu bewältigen. Gerade in der heutigen Zeit sei das interessant. „Die Broschüre zeigt, dass es sehr viel zu entdecken gibt“, lautet das Urteil des Wirtschaftsförderers.

Der Weyher Eisenbahngeschichte sind verschiedene Ausflugsziele gewidmet, auf die die neu erschienene Broschüre hinweist. © Sigi Schritt

Auf den ersten knapp 50 Seiten der Broschüre sind Tipps zu bestimmten Sehenswürdigkeiten (etwa dem Syker Kreismuseum oder dem Wolfcenter Dörverden) und Themen wie „Landurlaub“ oder „regionale Köstlichkeiten“ versammelt. In diesem Abschnitt findet sich eine Doppelseite mit Informationen zum Weserradweg, der erst jüngst wieder zur beliebtesten Radfernstrecke Deutschlands gekürt wurde. Die Autoren der Broschüre nennen ihn ein „vielseitiges Radlerparadies“. An dem auch Weyhe seinen Anteil hat – die „einzige Kommune im Landkreis Diepholz, die am Weserradweg liegt“, so der Hinweis des Wirtschaftsförderers. Besondere Erwähnung erfährt zudem der Pingelheini sowie die in Kirchweyhe stehende Dampflok als Teil der Weyher Eisenbahngeschichte.

Im hinteren Abschnitt der Broschüre stehen Informationen zu den einzelnen Kommunen der Mittelweser-Region – von A wie Achim bis W wie Weyhe, jeweils mit hervorgehobenen Tipps. Der gilt einerseits dem Weyher Theater, andererseits der Sudweyher Wassermühle samt Mühlenscheune, die „von der Gemeinde Weyhe 1982 erworben und zu einem Kulturzentrum ausgebaut wurde“.

Zwölf Kilometer vor Bremen gelegen, biete der Ort alles für Boot-, Bade- und Bahnfans, heißt es zusammenfassend über die Gemeinde Weyhe. Hervorgehoben ist dabei der Dreyer Hafen, wo Personenfahrgastschiffe anlegen, „die zu einer kombinierten Rad- und Schifffahrt einladen“. Fazit: „Das ist der Hit an der Weser!“ Ein weiterer Höhepunkt sei der Jachthafen Wieltsee mit dem schwimmenden Gasthaus Smokey Island.

Unter „Sehenswertes“ sind die Felicianus- und die Marien-Kirche, der Fachwerkspieker in Lahausen oder etwa das Böttchersmoor aufgezählt. Ferner gibt es (unter „Aktiv“) einen Hinweis darauf, dass die Wesergemeinde auf der Route Bremen-Osnabrück am Jakobsweg liegt.

„Ein wichtiger Bestandteil der Broschüre ist das Gastgeberverzeichnis“, betont die Gemeindeverwaltung in ihrer Pressemitteilung. Mehr als 200 Unterkünfte, von der Ferienwohnung und dem Ferienzimmer bis hin zum fest vertauten Hausboot am Wieltsee stünden Verfügung. Alle Unterkünfte seien auch online abrufbar, heißt es abschließend.

Urlaub und Freizeit

Die Broschüre ist in den Tourist-Infos in Achim und Nienburg sowie den Rathäusern der beteiligten Kommunen zu bekommen. Im Internet: www.mittelweser-tourismus.de.