Ausbildungsvergütung gefordert

INTERVIEW Gabriele Bock wechselt in den Ruhestand / 27 Jahre lang DRK-Kindergarten geleitet

+ Gabriele Bock blickt auf ein erfülltes Berufsleben zurück.

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Fast drei Jahrzehnte lang hat Gabriele Bock den Kirchweyher Kindergarten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) geleitet. Nun wechselt sie in den Ruhestand. Die 63-Jährige blickt auf ein erfülltes Berufsleben zurück. Bevor sie nach Weyhe kam, war Bock von 1976 bis 1991 Erzieherin in Bremen, absolvierte erfolgreich eine Weiterbildung zur Heilpädagogin am Wichernstift in der Gemeinde Ganderkesee. Im August 1992 übernahm sie die Leitung des Kindergartens am Drohmweg. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagt Gabriele Bock, dass nicht alle Wünsche umgesetzt worden sind. Außerdem schaut sie auf die Anfänge zurück und gibt Tipps für die Politik.