Wegen Unwetterwarnung: „Summer in the City“ in Weyhe fällt aus

Von: Biljana Neloska

Teilen

„Summer in the City“ lockt regelmäßig zahlreiche Besucher an. Zum Auftakttermin bleibt der Marktplatz allerdings leer. © Sigi Schritt

„Summer in the City“ ist abgesagt: Der Auftakt der Veranstaltungsreihe mit dem Orchester Sound of Weyhe auf dem Marktplatz fällt wegen einer Unwetterwarnung ins Wasser.

Der erste Termin von „Summer in the City“ in diesem Jahr fällt aus. Der für Donnerstag, 22. Juni, geplante Start der Veranstaltungsreihe auf dem Weyher Marktplatz ist wegen Unwetterwarnung abgesagt.

„Wir hatten uns auch sehr darauf gefreut, aber Sicherheit geht vor: Aufgrund der nun vorliegenden amtlichen Unwetterwarnung für die Region sieht sich die Gemeinde Weyhe gezwungen, den für heute ab 17 Uhr geplanten Auftakt von ‚Summer in the City‘ auf dem Marktplatz abzusagen. Tut uns leid für alle, die gern gekommen wären – insbesondere für die Standbetreiberinnen und Standbetreiber sowie das Orchester von Sound of Weyhe“, teilt Sebastian Kelm, Pressesprecher der Gemeinde, am Donnerstagnachmittag mit.

Starkregen und heftiger Sturm erwartet

Doch bei dem angekündigten schweren Gewitter mit Starkregen und heftigem Sturm wolle man kein Risiko eingehen, „schließlich tragen wir eine Verantwortung für die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung“.

Der Auftakt von „Summer in the City“ soll jetzt am Donnerstag, 29. Juni, ab 17 Uhr, über die Marktplatz-Bühne gehen.