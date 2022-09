Aus nach 25 Jahren: Jeans Dean am Weyher Marktplatz schließt

Von: Dierck Wittenberg

Alles muss ‘raus: Michael Schnabl schließt seinen Jeansladen zum Ende der Woche. Mit seiner Frau Juliana Schnabl-de Bem denkt er daran, nach Portugal auszuwandern. © Wittenberg

Jeans Dean, ein Urgestein unter den Geschäften am Weyher Marktplatz, wird Ende September schließen. Dahinter steht der Wunsch des Inhabers noch einmal etwas Neues zu versuchen.

Kirchweyhe – Nach 25 Jahren ist Schluss für Jeans Dean. Der Jeans-Laden am Marktplatz schließt in seinem Jubiläumsjahr. Noch-Inhaber Michael Schnabl ist in diesen Tagen mit dem Räumungsverkauf beschäftigt.



Er blickt aber auch auf die Anfänge seines Geschäfts mit der Adresse Am Marktplatz 9A im März 1997 zurück. Der Marktplatz, der gerade ebenfalls 25-jähriges Jubiläum feiert, ist seither weiter gewachsen. „Du konntest noch bis zur Bahn durchgucken“, erinnert sich Schnabl. Er denkt an die Anfänge des „Weyhe Total“-Festivals, bei dem etwa die Spider Murphy Gang gespielt hat: „Das war echt klasse“. Er hat Läden kommen und gehen sehen und manch einen prominenten Weyher als Kunden begrüßen können.



Die bevorstehende Schließung hat Schnabl seit dem Sommer mit Rabatt-Aktionen vorbereitet. Kurz vor Ladenöffnung am Montag lässt er den Rabatt nochmal von 40 von 50 Prozent steigen: „Ich muss mal eben die Fünf ankleben“, sagt er, bevor er den Aufkleber an der Schaufensterscheibe ersetzt.



Drinnen sind einige Kleiderständer noch gut gefüllt, aber im Jeans-Regal tun sich größere Lücken auf. Viel Zeit, um die restliche Ware abzuverkaufen, bleibt nicht mehr bis zum Ende des Monats, also bis Freitag, 30. September. Auch die Ladeneinrichtung würde der Inhaber gerne noch loswerden. Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagt Schnabl.



Er erklärt, dass er noch einmal etwas Neues versuchen wollte. Dafür sei jetzt, im Alter von 53 Jahren, die richtige Gelegenheit. Dass er mit dem Gedanken spielt, auszuwandern, hatte Schnabl im Vorfeld erwähnt. In der engeren Auswahl sei Porto: „Eine Stadt am Strand“. Das Gute sei zudem, dass man Porto von Bremen aus mit dem Flieger innerhalb von drei Stunden erreichen kann. Auch an Brasilien hatte man gedacht, von dort stammt seine Ehefrau Juliana Schnabl-de Bem. Aber dagegen spächen die Sicherheitslage und die politische Situation.



Aber was kam zuerst, der Gedanke an die Schließung oder ans Auswandern? „Der Laden, er funktioniert schon noch, aber nicht mehr so wie früher“, antwortet Michael Schnabl. Er lässt durchblicken, dass das Geschäft für den stationären Handel immer schwieriger geworden ist. So erwähnt er eine Prognose aus einem Fachblatt für die Textilbranche von Anfang der 2000er-Jahre, dass der Anteil des Internet-Handels in den kommenden Jahren von zwei auf sechs Prozent steigen würde. Heute müsse man da eher eine Null dranhängen, merkt Schnabl an.



In dieses Geschäft ist er – offenbar durchaus erfolgreich – selbst mit eingestiegen. Seit 2007 verkauft Jeans Dean seine Bekleidung auch über Ebay, einige Jahre später kam Amazon-Marketplace hinzu. Noch später, in der Corona-Pandemie, konnte man dank des Internets die Geschäfte aufrechterhalten: „Wenn wir da keinen Online-Handel gehabt hätten, wäre das wirklich nicht hübsch geworden“.

Während des Gesprächs stöbern Kundinnen durch die Auslagen. Immer wieder kommen auch Paket-Boten herein, denn nebenbei ist der Jeans-Laden seit einigen Jahren auch ein Paket-Shop für zwei Lieferdienste. Ein Bote wünscht zum Abschied alles Gute, falls man sich nicht mehr sieht. Auch unter den Kunden hat sich der Abschied herumgesprochen. „Wo bekomme ich denn jetzt meine Hosen her?“, habe sich etwa ein Stammkunde beschwert.



Falls sie wirklich nach Portugal gehen, wollen die Schnabls wegen ihres gemeinsamen Sohnes mindestens die Zeugnisferien abwarten. „Ein Gästehaus mit Zitrusbäumen und Oliven“, sagt Juliana Schnabl-de Bem – „das wäre der Wunsch“, ergänzt ihr Ehemann. Zumindest als Besitzer des Ladengeschäfts am Marktplatz bleiben sie Weyhe weiterhin erhalten. Ein Mieter sei bereits gefunden, dort werde ein Geschäft aus dem „Beauty-Bereich“ einziehen, verraten die beiden vorab.