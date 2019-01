„Nach(t)klänge“ in der Felicianuskirche sorgt für Gesprächsstoff

„Aus dem Moment für den Moment“

+ © Goldschmidt Die Musiker bringen ausgefallene Instrumente mit auf die Bühne. © Goldschmidt

Kirchweyhe - Von Uwe Goldschmidt. Mit leisen und lauten Tönen „aus dem Moment für den Moment“ überraschte Pastor Gerald Meyer mit seinem musikalischen Projekt „Nach(t)klänge“ die Zuhörer in der Felicianuskirche in Kirchweyhe am Freitagabend. Geheimnisvolle Sphärenklänge, spirituelle Gesänge und Melodien auf traditionellen Instrumenten verschiedener Kontinente bildeten den Gesprächsstoff auch noch nach dem Konzert.