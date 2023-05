Freibad Weyhe: Förderverein vor dem Aus?

Von: Sigi Schritt

Hat das Freibad in den vergangenen Jahren immer wieder verschönert: der Förderverein des Freibads. © Sigi Schritt

Der Vorstand des Fördervereins Freibad Weyhe sucht einen neuen Vorsitzenden. Schlägt die Suche fehl, droht die Auflösung.

Weyhe – Soll der Förderverein Freibad Weyhe weiter existieren? Wenn es nach dem stellvertretenden Vorsitzenden Olaf Zender geht, lautet die Antwort: Ja. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Es ist eine bittere Nachricht, die Olaf Zender für die mehr als 120 Mitglieder hat. Findet sich bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung kein Vorsitzender, muss der Vorstand den Mitgliedern die Auflösung des Vereins empfehlen. Diese Versammlung ist für Freitag, 2. Juni, geplant.

Jochen Badtke hatte seinen Ausstieg beim Förderverein aus Altersgründen lange ankündigt

Laut Satzung muss der Verein neben Schatzmeister, Schriftführer und zweitem Vorsitzenden zwingend den Posten des ersten Vorsitzenden besetzen. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung habe Jochen Badtke seinen lange angekündigten Ausstieg umgesetzt. An jenem Abend habe sich niemand gefunden, der den Vorsitz übernehmen wolle, bedauert Olaf Zender. Selbst wenn er selbst an die Spitze käme, wäre immer noch ein Platz im Vorstand frei, erklärt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Was soll nun bei der Mitgliederversammlung passieren? „Wir wünschen uns, dass sich jemand bereit erklärt, den Vorstand zu komplettieren“, sagt Zender. Sein Appell richtet sich nicht nur an die Mitglieder, sondern auch an die Freunde des Freibades und die Badegäste.

Gründe für das Bestehen des Vereins gebe es viele: Der Freibad-Förderverein wolle das Bad weiter attraktivieren, so der stellvertretende Vorsitzende. Und in den vergangenen Jahren hat der Verein mit Mitteln aus Spenden und von Gewerbetreibenden so einiges angeschafft. „Die großen Doppelholzbänke sind von uns“, sagt der 50-Jährige. Insgesamt zehn solcher Sitzgelegenheiten hat der Förderverein finanziert. Dazu kommt ein Unterstand, in dem die Bänke im Winter gelagert werden.

Der Förderverein hat diesen Zeitmesser erneuert, um das Bad attraktiver zu machen. Archi © Sigi Schritt

Außerdem sei eine große Doppelschaukel ein Geschenk des Fördervereins an das Bad. Mehr noch: Ein Wasserspielzeug hat der Verein ebenfalls bezahlt. Die Hüpfburg im Becken sei sehr beliebt, sagt er. Als die Schwimmuhren kaputt gingen, hat der Verein neue gekauft. Das sind die Uhren im Wettkampfbecken, die die Zeit synchron anzeigen, damit die Schwimmer ablesen können, wie lange sie zum Beispiel für eine 50-Meter-Bahn brauchen.

Stellvertretender Vorsitzender Olaf Zender träumt von Minigolfanlage am Weyher Freibad

Aber nicht nur Materielles, sondern auch Kulturelles ist mit dem Engagement des Fördervereins verbunden. Der Verein hat in den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreiche Musikfrühschoppen initiiert.

An Ideen für die Zukunft mangele es dem Verein nicht, sagt Olaf Zender: Die Einrichtung einer Minigolfanlage wäre nach dem Geschmack des stellvertretenden Vorsitzenden. Außerdem schlägt er vor, ein sogenanntes Shuffleboard-Spielfeld einzurichten. Flache, schmale Spielfeldplatten bilden dabei eine Gleitfläche für Scheiben, die für Wettkampf- und Freizeitspiele genutzt werden.

Auch Jochen Badtke setzt sich für den Fortbestand des Vereins ein. Er sei aus Altersgründen zurückgetreten, sagt er. Und das sei auch lange kommuniziert worden. Hinter den Kulissen habe er sich aber ebenso wie die anderen Vorstandsmitglieder um einen Nachfolger bemüht – vergeblich. Auch Mitarbeiter der Gemeinde, die dem erweiterten Vorstand angehören, wollten nicht an die Spitze rücken, sagt Badtke. Er habe sich zudem mit Bürgermeister Frank Seidel über die Herausforderung für den Verein unterhalten. Der Chef der Verwaltung würde es ebenfalls bedauern, wenn sich der Verein auflösen würde.

Die Gemeinde würde das als „kein gutes Zeichen“ werten, so Badtke weiter.

Der Verein hat ein Handicap, das bei allen Entscheidungen immer mitschwingt. „Im Förderverein kann man viel entscheiden. Aber jeden Nagel, den man irgendwo einschlagen will, muss die Gemeinde akzeptieren.“ Das sei keine Klage, sondern nur eine Feststellung, sagt Badtke.

Neuste Anschaffung des Fördervereins Freibad Weyhe: Fünf Aquabikes

Dennoch wünscht er sich mehr Mitglieder. Bis zu 800 Menschen haben eine Saisonkarte, es gibt viele Frühschwimmer, und trotzdem liegt die Mitgliederzahl im niedrigen dreistelligen Bereich.

Vielleicht ist die Anschaffung von sogenannten Aquabikes ein Anreiz, Mitglied im Förderverein zu werden, sollte dieser weiter bestehen. Fünf Sportgeräte zum Preis von 2300 Euro hat der Förderverein angeschafft. Es sind stabile Geräte, wie es sie auch in Syke gibt. Noch ist nichts entschieden, aber die Idee ist, dass die Mitglieder des Fördervereins diese Geräte im Wasser kostenlos nutzen können. Andere Badegäste müssen dafür bezahlen.

Die außerordentliche Mitgliederversammlung beginnt am Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr im Vereinsheim der DLRG. Das Vereinsheim befindet sich auf dem Gelände des Freibads.