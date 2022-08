Aus dem Kriegerdenkmal in Erichshof wird ein Friedensmahnmal

Von: Dierck Wittenberg

Nachher: Die Arbeiten sind fast angeschlossen. © Wittenberg, Dierck

Der Obelisk in Erichshof wird aufwendig umgestaltet. Dem Kriegerdenkmal soll nun eine Friedensbotschaft entgegengesetzt werden. Die offizielle Eröffnung ist am 1. September.

Erichshof – Das umgestaltete Denkmal in Erichshof ist am Freitag von einem Bauzaun umgeben, einige Elemente sind von Plastikfolie bedeckt. Schubkarre, Spaten, Eimer und Stützbalken stehen dafür, dass die Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind. Aber nach mehr als dreijährigem Vorlauf steht die Neueröffnung kurz bevor. Am Donnerstag, 1. September, soll es so weit sein. Bereits deutlich zu erkennen ist: Der Charakter des neuen, alten Denkmals wird ein ganz anderer sein als vor dem Umbau.

Das nach dem Ersten Weltkrieg errichtete Denkmal war den aus Erichshof stammenden Toten des Ersten Weltkriegs gewidmet. Aber es war nicht nur ein Ort der Trauer, sondern auch des Heldengedenkens. Damit war eine Botschaft verbunden: Dass die kommenden Generationen ihrem Beispiel folgen mögen.

Diese Botschaft wollten die Köpfe hinter der Neugestaltung aufbrechen und ihr eine Friedensbotschaft entgegensetzen. Da sie kurz vor dem Abschluss stehen, haben Gemeindearchivar Hermann Greve sowie die Bildhauer Elsa Töbelmann und Henning Greve vergangene Woche im Rathaus einen Überblick über ihre Arbeit gegeben. „Es ist ein Friedensdenkmal geworden“, unterstrich Henning Greve einleitend.

Präsentieren den Entwurf zum Denkmal sowie eine Keramik mit Friedenstaube, um die neue Botschaft zu unterstreichen. (v.l.) Hermann Greve, Henning Greve und Elsa Töbelmann mit Bürgermeister Frank Seidel. © Wittenberg, Dierck

Sie nannten auch die Gründe, warum eine Sanierung des Denkmals möglich geworden war: „Es war total kaputt“, so Henning Greve (mit Hermann Greve nicht verwandt). Eine Renovierung habe keine Perspektive, habe der beauftragte Steinmetz beim letzten Sanierungsversuch im Jahr 2017 befunden. Dem waren im Laufe eines Jahrhunderts ein Umbau und zwei Renovierungen vorangegangen.

Lange wurde an der Verdachung gespart

Der nach Plänen des Leester Architekten errichtete Erichshofer Obelisk mit Eisernem Kreuz war laut Hermann Greve das erste Kriegerdenkmal im Nordkreis. Es sei deshalb so renovierungsbedürftig gewesen, weil in der Inflationszeit der 1920er-Jahre das Geld ausgegangen war, sodass an der Verdachung gespart wurde. Weil bei Regen Feuchtigkeit ständig eingedrungen sei, habe das Denkmal beim Öffnen gerochen wie ein nasser Keller.

Allerdings gab es ein Problem: „Wir haben ein Denkmal, das unter Denkmalschutz steht, beseitigen müssen“, erinnert sich Hermann Greve. Es konnte also nicht ohne Weiteres abgerissen oder umgebaut werden. Man habe sich aber mit der Denkmalpflege geeinigt und eine Genehmigung zum Abriss bekommen.

Vorher: Das Denkmal vor seinem Abriss. © Schritt

An die Stelle des Obelisken haben Töbelmann, Greve und Greve (zum großen Teil eigenhändig) eine geteilte Welle treten lassen – die aus dem Material des Kriegerdenkmals bestehen. Die Findlinge habe man fast alle verbaut, erläuterte Hermann Greve. Die steinernen Inschriften wie „Ruhm, Ehre und Dankbarkeit“ finden sich, im Wortsinne aufgebrochen, zusammen mit dem Kreuz in der Wand, auf der einen Seite verbaut.

Die andere Seite bildet einen Kontrast. Hier werden Keramiken mit Friedensbotschaften und der symbolische Taube mit Olivenzweig im Schnabel zu finden sein. Darin insbesondere sind Anregungen eines Oberstufenkurses der KGS Leeste eingeflossen, berichtet Hermann Greve: „Ein Wunsch war, die Friedenstaube zu haben.“

Mitteltafel erläutert Geschichte des Denkmals

Die Bronze- und Kupfertafeln mit den Namen der Erichshofer Verstorbenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs werden um einen Nachtrag ergänzt. Laut Hermann Greve wird künftig auch an einen Erichshofer erinnert, der als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte und im Nationalsozialismus als „Arbeitsscheuer“ im Konzentrationslager Sachsenhausen umgekommen ist. Eine Mitteltafel werde zudem die Geschichte des Denkmals erläutern.

Dass die Gemeinde ein Kriegerdenkmal hat umgestalten lassen, sei ein Weyher Alleinstellungsmerkmal, merkte Hermann Greve an. „Vielleicht finden sich ja Nachahmer“, sagte der Gemeindearchivar.

In seiner Form einer gebrochenen Welle zeigt sich das Friedensmahnmal als offenes Denkmal zum Durchlaufen und Anfassen. Die Bedeutung der Anlage drumherum hob Henning Greve besonders hervor: „Das Ganze ist ja wie ein kleiner Park.“ Hermann Greve merkte an, es sei ein „Ort, der wichtig ist für Erichshofer.“ Laut Henning Greve war die Idee gewesen, eine neue Form des Gedenkens zu entwickeln – in der sich Kinder und Jugendliche mit der Geschichte auseinandersetzen können. Mit der Eröffnung wird der Platz wieder als Treffpunkt zur Verfügung stehen. Passenderweise wird am 1. September auch der Weltfriedenstag begangen.