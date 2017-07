Auftakt für Summer in the City

Wagenburg kommt gut an

+ © Schritt Steffi Behrens (27) aus Leeste mit Tochter Jule und Oma Marion Seebeck sind zum Marktplatz gefahren, um gemeinsam zu tanzen. © Schritt

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Die Hansestädter feiern derzeit die Breminale, die Weyher gestern und an jedem weiteren Donnerstag im Juli die Weyhinale: Die Auftaktveranstaltung zu den Afterwork-Aktionstagen „Summer in the City“ hat am Donnerstag auf dem Marktplatz wieder einmal gezeigt, dass die Bürger der Wesergemeinde es lieben, gemeinsam mit Freunden und Gästen bei angenehmer Musik sowie gutem Essen und Getränken zu feiern und sich zu amüsieren.