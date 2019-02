The Busters und Turbostaat in Weyhe: Acht Bands beim „aufMUCKEn“

Weyhe - Nach dem erfolgreichen Open-Air-Festival im vergangenen Jahr hat das „Aktionsbündnis gegen rechts Weyhe“ für dieses Jahr wieder ein spannendes Programm für das traditionelle Aufmucken-Konzert auf die Beine gestellt. Die Musikveranstaltung gegen Rechtsextremismus geht laut Ankündigung der Gemeinde am Samstag, 15. Juni, wieder auf dem Mühlenkampgelände über die Bühne.

Sieben Bands aus der lokalen und überregionalen Musikszene haben die Veranstalter nun bestätigt - als achter Act kommen Anfang Mai die Gewinner des Aufmucken-Bandcontests hinzu. Zu Gast beim „aufMUCKEn gegen Rechts“ in Weyhe sind Turbostaat, Waving The Guns, Liedfett, The Busters, Egotronic, Rausz und Paloma & The Matches. Das Programm ist der Mitteilung zufolge eine bunte Mischung von Grunge über Ska und Hip-Hop bis Indie und deutschen Punkrock.

Zu den regionalen musikalischen Raritäten zählen Rausz und Paloma & The Matches. Als psychedelisch-folkigen Surfpop beschreibt die Band Paloma & The Matches ihren Musikstil. Die Band ist zurzeit mit Ronda auf Tour und kam deshalb bereits vor zehn Tagen in den Genuss, in der rappelvollen Bremer Schaulust zu spielen.

+ 2018 kam die Antilopengang als Headliner zum „aufMUCKEn“.

Bei der Musik von Rausz fühlen sich einige Leute an den Oldschool Grunge aus den 90ern erinnert. Was die beiden Bands vereint? Sie sind sehr individuell und passen in kein herkömmliches Schema, kommen beide aus Bremen und benötigen vor der Bühne eine große Tanzfläche.

Gefühlt sind auch die Busters schon eine regionale Combo. Jahr für Jahr gastieren sie zwischen Weihnachten und Neujahr im Bremer Kulturzentrum Schlachthof. Sie kommen mit einem Programm aus über drei Jahrzehnten Skamusik.

Neue Chance auf Turbostaat im Norden

In Turbostaat schlägt eine Festivalband par excellence in Leeste auf. Sie gelten als Vertreter eines auf Punk fußenden Kraftrocks. Ihr Auftritt beim „aufMUCKEn“ ist umso bemerkenswerter, als ihr Tourprogramm bislang nur Hamburg (14. Februar) und Hannover (16. März) als norddeutsche Stationen ausweist. Beide Konzerte sind bereits ausverkauft.

Ein zusätzlicher Slot steht für einen Newcomer zur Verfügung, der bei einem Bandcontest am 4. Mai im Jugendhaus Trafo ausgewählt wird.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag. Die Hardcover-Tickets gibt es für 19 Euro (ermäßigt 17 Euro) im Kulturbüro des Rathauses Weyhe und bei GoBäng (Knochenhauerstraße 20-25, Bremen). Außerdem werden die Tickets über Nordwestticket und Eventim angeboten, sowohl online als auch bei den jeweiligen Verkaufsstellen, das heißt auch bei der Mediengruppe Kreiszeitung.

Weitere Auskünfte erteilt das Kulturbüro Weyhe unter Telefon 04203/71228. Viele Infos und News gibt es im Internet unter www.facebook.com/aufmucken

