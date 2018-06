1500 Musikfans rocken gegen Rassismus und Diskriminierung

Leeste - Von Marvin Köhnken. Neuer Ort, neue Dimension: Das „aufMUCKEn gegen Rechts“-Festival in Weyhe hat am Freitag 1500 Fans zum Mühlenkamp-Gelände nach Leeste gelockt. Mit dabei waren unter anderem die Antilopen Gang und die Berliner Rapperin Sookee.

Zuletzt zog das 2001 erstmals organisierte Rock-Festival aus der Mehrzweckhalle auf den Weyher Marktplatz (2014) und auf den Parkplatz vor der ehemaligen Diskothek „Maddox“ (2016) - in jenen Jahren spielten die Bands im Rahmen des Gemeinde-Jubiläums beziehungsweise als Teil des vierten „StreetArt“-Festivals.

Nun hieß es am Freitag also zurück zu den eigenen Wurzeln - nur das diesmal ein ausgewachsenen Open-Air-Festival den Rahmen bildete. Mit fünf Bands, die teilweise gemeinsam mit dem Festival über die Jahre hinweg groß geworden sind - oder die bewusst als bundesweit bekannte Zuschauermagneten nach Weyhe gelotst wurden.

Montreal im 360-Grad-Panorama:

Entsprechend groß war das Interesse der Musikfans - deutlich mehr als jemals zuvor. Alte „aufMUCKEn“-Wegbereiter standen Seite an Seite mit neuen Freunden des Festvials. Ab 17 Uhr - und wegen einiger technischer Schwierigkeiten ein wenig länger als geplant - betraten nacheinander sechs Bands die 60 Quadratmeter große Bühne.

Contest-Gewinner Maelføy aus Ganderkesse, Anne.Fuer.Sich aus Stuhr machten den Auftakt, Watch Out Stampede und Montreal - die beide für aufMUCKEn-Fans alte Bekannte sind - legten gemeinsam mit Sookee nach, um den Headlinern der Antilopen Gang einen gelungenen Auftritt zu ermöglichen.

Bestes Wetter, gelungenes Ambiente

Bestes Wetter, eine Festival-gerechte Auswahl an Speise- und Getränkebuden sowie einige Stände, an denen die Besucher Merchandise-Artikel kaufen und sich über politische Aktivitäten informieren konnten, spielten den Organisatoren vom Aktionsbündnis gegen Rechts Weyhe und der Weyher Kulturbeauftragte Tina Fischer ebenfalls in die Karten.

Organisator Robert Steinbicker zeigte sich positiv vom Erfolg überrascht: „Früher hatten wir im Schnitt 500 bis 700 Besucher, dazu das neue Gelände. Das ist alles mindestens zwei Nummer größer und und eine komplett andere Hausnummer.“ Sowohl sein Team als auch Bands und Zuschauer seien seines Wissens nach hochzufrieden.

„Unser Ziel soll es wieder sein, die Leute dazu zu bringen, zum „aufMUCKEn“ zu kommen, weil sie unser Festival geil finden - selbst wenn sie keine der Bands zu ihrem Favoriten zählen.“ Ob die nächste Gelegenheit dazu bereits in einem Jahr ansteht, konnte Steinbicker noch nicht bestätigen: „Wir stehen dem offen gegenüber, wollen uns aber erst im Lauf der Nachbetrachtung im Detail damit beschäftigen.“

Bürgermeister begrüßt mögliche Neuauflage

Auch bei der Polizei waren bis Samstagmittag keine Meldungen über negative Ereignisse im direkten Zusammenhang mit dem Festival gemeldet worden. Einzig Anrufe wegen der hohen Musiklautstärke und kleinere Delikte, die im Zusammenhang mit dem „aufMUCKEn“ stehen könnten, standen da zu Buche - Müll im Umfeld des Geländes und eine beschädigte Ampel, heißt es auf Nachfrage von kreiszeitung.de.

Weyhes Bürgermeister und Festival-Gast Andreas Bovelschulte warf bereits einen Blick in die Zukunft des Events und stellte eine Neuauflage im nächsten Jahr in Aussicht - wenn denn die Organisatoren wieder Lust zum „aufMUCKEn“ haben.