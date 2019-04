Aufmucken-gegen-Rechts-Festival: Berg bleibt links liegen

Weyhe - Von Sigi Schritt. Noch knapp acht Wochen sind es, dann öffnet das Aufmucken-gegen-Rechts-Festival am Freitag, 15. Juni, auf dem Mühlenkamp-Gelände seine Tore. „Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren“, gibt Tina Fischer, Kulturbeauftragte der Gemeinde, einen Sachstandsbericht.

Das Areal verwandelt sich in eine Festival-Landschaft mit allem, was dazu gehört. Das Aktionsbündnis gegen Rechts hat mit Turbostaat, The Busters und Liedfett Bands verpflichtet, die laut Fischer „eine besonders große Anziehungskraft“ haben. Ebenfalls auf der Bühne: Egotronic, Waving the Guns, Paloma & the Matches sowie Rausz. Außerdem bekommt eine regionale Band die Möglichkeit, auf dem Aufmucken-Festival aufzutreten. Zuvor muss sie aber den Contest am Freitag, 4. Juni, für sich entscheiden.

Neben dem Musikprogramm sorgt sich das Kulturbüro um Essen und Trinken, Infostände und um die Bühnentechnik und Sicherheit. Im Vergleich zum vergangenen Jahr soll das Festival-Areal vergrößert werden. Es soll großzügigen Platz für rund 2000 Besucher bieten.

Ob die Gemeinde den Mühlenkamp-Berg als natürliche Tribüne und Schallschlucker nutzt? Nein, sagt Tina Fischer. Die Bühne samt Backstage-Bereich bleibt in der Nähe des Mühlenkamp-Parkplatzes. Die Ausrichtung und Lage des Aufmucken-Geländes habe sich bewährt, deshalb wächst es lediglich weiter Richtung Kindergarten.

Die Gemeinde rechnet mit einem Ausverkauf. „Turbostaat, The Busters und Liedfett sind unsere Zugpferde.“ Die Musiker spielten seit Jahren zusammen und bringen selbst große Fangemeinden mit. Konzertliebhaber bekommen unter 20 Euro eine Menge geboten, so Fischer. Karten für The Busters kosten im Schnitt laut Fischer zwischen 25 und 30 Euro.

Auch wenn die Musiker in Weyhe nicht ein volles Konzert, also 90 bis 120 Minuten durchspielen, sind The Busters immerhin 60 Minuten auf der Bühne. „Die unbekannteren Bands bekommen kleinere Zeitfenster.“