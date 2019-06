„aufMUCKEn“-Festival: Botschaft der „Busters“ gegen Rassismus kommt an

Leeste - „Für mich ein schönes Wiedersehen mit alten Freunden und ein perfektes Treffen.“ Vielleicht war es die gebürtige Weyherin Katrin Brandt, die Samstagnachmittag am besten das ausdrückte, was das „aufMUCKEn-Festival“ neuen Zuschnitts ausmacht.

In Bremen lebt sie inzwischen, neben ihr an einem der Stände Lena Speckmann, ebenfalls in Weyhe aufgewachsen, jetzt in Frankfurt zuhause, dazu ein weiterer Bekannter, eigens aus Berlin angereist. Es gab eine Menge zu erzählen. Und vieles zu hören. „Vor allem wegen der Busters sind wir da.“ Und damit wegen Ska, das die schlechte Laune zu vertreiben pflegt, sagen jedenfalls die Busters.

Es läpperte sich schon Samstagnachmittag. Und das trotz der gelegentlichen Regenschauer. An die 500 Besucher mögen es gewesen sein, die bereits der Musik von Paloma & The Matches oder Rausz lauschten, und es strömte unaufhörlich von allen Seiten weiter. Am Abend wurden ja erst die Magneten wie Turbostaat oder Liedfett erwartet. Bis zu diesem Zeitpunkt auch ein höchst positives Fazit der Sicherheitskräfte. „Keine besonderen Vorkommnisse.“

Zum ersten Male erlebte er das Weyher Open Air. „Bin vergangenes Jahr erst hierher gezogen,“ sagt Tobias Menge. Schon die obere Hälfte des Programms reichte ihm für eine klare Meinung. „Mega. Alles sehr gut organisiert und sehr gute Musik.“ Aber auch aus einem anderen Grund sei es für ihn wichtig, vor der Bühne zu stehen. „Rechts darf hier keine Chance haben, Links auch nicht.“ Sein Beitrag zum politischen Dialog. „Es müsste doch wohl möglich sein, eine starke Mitte auf den Weg zu bringen.“

Aber dann standen sie auch schon im Scheinwerferlicht, die Busters. Und deren Botschaft gegen Rassismus. Die elf Musiker haben ihre Wurzeln in Frankreich, Indien, Ägypten und Deutschland. Vielleicht gar nicht schlecht, auf dem neuen Mühlenkamp-Gelände gleich mit einer solchen Combo im Programm zu beginnen und Zeichen zu setzen.