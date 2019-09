Mut aufbringen – Angst überwinden

Vor 16 Monaten ist Rounak Marghoubi (41) mit Ehemann Sharif Ebrahimian (45) und den erwachsenen Töchtern, Hawzhin (22) und Hawin (19), in Weyhe angekommen. Die Familie aus dem nord-westlichen Iran hatte aus religiösen Gründen ihre Heimatstadt Sanandaj in der Provinz Kurdistan, rund 500 Kilometer westlich der Hauptstadt Teheran, in Richtung Deutschland verlassen. Mehr als 4 700 Straßenkilometer von ihrem alten Wohnort entfernt wollen sie sich eine sichere Zukunft aufbauen.

Kirchweyhe - Mit dem Ziel, ihre Mobilität am neuen Wohnort Kirchweyhe zu erhöhen, nahm die 41-Jährige an einem zweiwöchigen Fahrradkurs für Frauen teil. Insgesamt elf Teilnehmerinnen ließen sich dabei unterrichten. Im Allerweltscafé erfuhr sie von dem Kurs, der von der Gemeinde Weyhe und der Gleichstellungsbeauftragten Christina Scheele organisiert wurde. Sonja Wohllaib vom ADFC Bremen hatte sich als Lehrerin zur Verfügung gestellt. „Ich bin allen sehr dankbar dafür, dass ich an dem Kurs teilnehmen durfte. Ich habe dabei nicht nur das Fahrradfahren, sondern auch ein bisschen Deutsch gelernt. Sonja hat es gut gemacht“, lobt Rounak Marghoubi den Kurs, übersetzt von ihrer sprachbegabten Tochter Hawin Ebrahimian.

„Erwachsene müssen Mut aufbringen und zunächst ihre Angst überwinden“, weiß Christina Scheele von den Herausforderungen, das Fahrradfahren in späteren Jahren zu erlernen. „Wir haben gemerkt, dass das Radfahren für die Frauen, die an dem Kurs teilgenommen haben, eine elementare Veränderung in ihrem Leben bedeutet“, berichtet Scheele. „Eigenständig mobil und unabhängig zu sein, ist etwas ganz anderes, als wenn das Radfahren ein ausschließliches Freizeitvergnügen darstellt.“

In ihrer neuen Heimat mobil zu sein, ist Rounak Marghoubi sehr wichtig. Auf lange Sicht möchte sie auch ihren iranischen Führerschein auf eine in Deutschland gültige Lizenz umschreiben lassen. Im Iran war sie als Taxi-Fahrerin mit einem eigenen Auto unterwegs. Täglich habe sie vor allem Schüler von zu Hause in die Schule und wieder zurückgebracht. Ihr Ehemann Sharif Ebrahimian war im Iran als Busfahrer aktiv. Weibliche Taxi-Fahrerinnen sind im Iran nichts Besonderes, allerdings gibt es bei Fahrten mit erwachsenen Passagieren eine Einschränkung: Sie dürfen nur Frauen befördern. „Für männliche Taxi-Chauffeure gilt das nicht. Sie dürfen beide Geschlechter fahren“, erklärt Tochter Hawin die iranischen Gepflogenheiten.

„Es war wirklich schwer, alles was wir hatten für die Reisekasse zu verkaufen und unsere Freunde zurückzulassen“, berichtet Hawin. Verständlich, dass ihre Mutter gelegentlich von Heimweh geplagt wird. „Sie weint sehr viel“, fügt Hawin hinzu. Im Iran war Rounak Marghoubi in einem selbstständigen Beruf tätig, das fehlt ihr hier.

„Der Bruder meines Vaters wohnt seit vielen Jahren in Schweden. Dort ist es sehr leicht, einen ausländischen Führerschein umschreiben zu lassen“, berichtet Hawin. Sie hatten gehofft, dass es auch in Deutschland ähnlich einfach sei. Die Hürden sind allerdings höher. Vor allem sind ausreichende Kenntnisse der Deutschen Sprache für die praktische Prüfung erforderlich. Gerne würde Rounak Marghoubi ihrem Beruf als Taxi-Fahrerin wieder nachgehen. „Auch Busse oder Lkws könnte sie fahren“, übersetzt Hawin.

Als nächste Herausforderung möchte Rounak Marghoubi das Schwimmen lernen. Christina Scheele hat sie in eine Liste für die Weyher Lehrschwimmhalle aufgenommen. Im November soll dieses Projekt gestartet werden.