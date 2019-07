NDR-Sommertour: DJ Darco mit brandneuem Partykracher am Start

DJ Darco tritt Samstag in Weyhe auf.

Wenn NDR „Hallo Niedersachsen“ auf seiner Sommertour am Samstag auf dem Weyher Marktplatz Station macht, dann hat der Weyher Sänger, Entertainer, DJ und Komponist Darco Bobinac ein Heimspiel. Natürlich freut er sich auf dieses Event, bei dem er mit zwei eigenen Liedern im Programm vertreten ist.

Weyhe - Zwar arbeitete er in den vergangenen Jahren schon oft mit dem NDR zusammen, aber das Engagement für die Sommertour-Station in Weyhe hat für ihn schon einen ganz besonderen Stellenwert. Die Zusage hat er kürzlich vom NDR-Programm-Redaktionsleiter Thomas Kensy erhalten, weil er auf einer Donau-Kreuzfahrt unterwegs war, wo er als DJ und Entertainer engagiert war.

Er brauchte gar nicht lange zu überlegen, welche Lieder er in Weyhe singen wird: Eines seiner Lieblingslieder, eine kroatische Ballade, sowie seinen brandneuen Partykracher „Natascha“, der in Weyhe sogar Premiere haben wird. Eigentlich hatte er die „Natascha“ gar nicht für sich komponiert, vielmehr sucht er noch nach einem Interpreten dafür. „Aber für die NDR-Sommertour habe ich dieses temperamentvolle Lied schon mal eingesungen“, lacht er.

Er freut sich, dass er als „Lokalmatador“ auf dem Weyher Marktplatz zusammen mit „Hot Chocolate“ auftreten wird. „Das ist für mich natürlich sehr emotional besetzt“, gesteht er, denn er fühlt sich in Weyhe zu Hause. „Ich bin zwar gebürtiger Kroate, wohne aber die längste Zeit meines Lebens schon in Weyhe und fühle mich hier richtig wohl“, berichtet er.

Von seinem Vater hat er als kleiner Junge ein Akkordeon geschenkt bekommen, auf dem er autodidaktisch zu spielen gelernt hat. Später hat er in seiner Schulband Keyboard gespielt, hat einen kaufmännischen Beruf erlernt und als Projektleiter in einem schwedischen Möbelhaus gearbeitet. Damals gelang ihm mit „Eleni“ ein Lied, das in seiner kroatischen Heimat ein Hit geworden ist. Aber der kroatische Musikmarkt ist zu klein, um davon leben zu können, auch wenn er immer mal wieder mit diesem Song zu Revivals eingeladen wird.

Erst mit 39 Jahren entschloss er sich, als Sänger, Komponist und DJ selbstständig zu arbeiten und hat das nie bereut: „Ich darf Musik machen und dabei tolle Menschen kennenlernen“, gesteht er. Er ist für sein musikalisches Talent sehr dankbar, das es ihm erlaubt, „auf der Sonnenseite des Lebens“ zu stehen. Mit seinen Liedern möchte er die Menschen emotional erreichen. Das müssen nicht unbedingt Partykracher sein, seine gefühlvollen Balladen sind ihm mindestens ebenso wichtig. Am kommenden Samstag möchte DJ Darco das vor einer großen Kulisse auf dem Weyher Marktplatz erneut beweisen.