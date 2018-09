Auch Weyhe total 2018 festigt die Erkenntnis: Elvis lebt!

Elvis-Double Oliver Steinhoff zieht das Publikum mit „Love me tender“ in seinen Bann. - Uwe Goldschmidt

Weyhe - Von Uwe Goldschmidt. Mit mehr als 5 000 Besuchern an drei Tagen war auch in diesem Jahr das Party-Wochenende Weyhe total ein voller Erfolg. Das neue Organisationsteam setzte auf das bewährte Format und stellte ein buntes Programm mit vielen Attraktionen für Musikliebhaber, Familien und Tanzwütige auf die Beine.

Am Freitagabend übernahm Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Eröffnung des Festes. Bis zum Start des musikalischen Hauptakts unterhielt DJ Oberschwester Marcus alias Marcus Grosser die Besucher mit Musik vom Plattenteller.

Bis 21.30 Uhr versammelten sich weit mehr als 2 000 Menschen vor der Bühne, die dem angekündigten King of Rock, Elvis Presley in Gestalt des Imitators Oliver Steinhoff, huldigen wollten. Fulminant startete dieser gleich voll durch. Mit Tolle, langen Koteletten und kreisenden Armen brachte er Stimmung in das mit Gästen voll gefüllte Zelt auf dem Kirchweyher Marktplatz. Nach Titeln wie „In the Getto“, „Love me tender“ oder „Are you lonesome tonight“ stand für die Fans fest: Elvis lebt.

Um authentisch zu wirken, sang Steinhoff den Elvis, der, wie er meint, zu ihm passt: die Musik aus den Filmen und der Zeit vom Comeback 1968 bis zum Konzert „Aloha from Hawaii“ 1973. So sahen und hörten die Weyher den klassischen Elvis, der in weißen oder blauen Jumpsuits, das Haar in die Stirn fallend, die Stimme gereift, über die in das Publikum hineinragende Bühne agierte. Begleitet wurde er von einer vierköpfigen Band und zwei Backgroundsängerinnen, die zusammen einen perfekten Originalsound ablieferten.

Das Rahmenprogramm am Sonnabend begann mit den Akteuren des Tanzstudios von Bettina Degwitz. Mit Zumba, Videoclipdance der Teens, Kindertanz der Fit-Kids sowie dem „hochintensiven Intervalltraining Strong“ stellten verschiedene Formationen des Aerobic-Studios ihre Stile und Tänze vor. Aus Syke war vom Tanzstudio „Tanzträume“ Claudia Ruhe mit jungen Schülerinnen angereist und präsentierte eine gut einstudierte Mischung aus Formationstanz und klassischem Ballett.

Um 21 Uhr startete dann die Kölner Cover-Band Decoy ihr musikalisches Feuerwerk. Mit den Tophits aus den Charts stellten sie die Weichen in Richtung Tanzmarathon. Die sechsköpfige Band hatte die Besucher dabei fest im Griff. Egal ob Adele, Bruno Mars oder Max Giesinger – das Programm dieser Band bot für jeden Geschmack etwas, sodass bis zum letzten Ton getanzt und mitgesungen wurde.

Der Sonntag begann um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. Der Posaunenchor der Felicianuskirche Kirchweyhe und die Jugendband „We stamp“ der Leester Marienkirche sorgten für die Musik, während die Pastoren Ulrich Krause-Röhrs und Gerald Meier die Predigt hielten. Den weiteren Nachmittag bestritten der Dididoktor und die Genkys. Mit einer Oldtimer-Show und der Präsentation von Neuwagen bot das Autohaus Brandt das Alternativprogramm für Motorfreunde.

Zufrieden äußerten sich die Organisatoren Heinz-Hermann Kuhlmann sowie Mathias und Antje Eggers über den Verlauf der dreitägigen Veranstaltung: „Beide Abende waren hervorragend besucht, wobei es kaum Zwischenfälle gab.“ Ausdrücklich dankten sie dem Sicherheitsdienst und lobten die vielen ehrenamtlichen Helfer vom DRK und den Streetwatchern.