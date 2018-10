In der Atmosphäre eines Wohnzimmerkonzerts

20 Zuhörer erleben Hip-Hop-Konzert im Trafo

+ Der Rapper Moe Zech aus Bremen-Ost spart im Jugendhaus Trafo nicht an Gesellschaftskritik. - Foto: Schritt

KIRCHWEYHE - Von Sigi Schritt. Die drei musikalischen Akteure, die in der Nacht zu Samstag im Jugendhaus Trafo in Kirchweyhe ein Hip-Hop-Konzert gaben, hätten mehr Publikum verdient gehabt. Insgesamt 20 Gäste haben den Weg in den kleinen, aber immerhin feinen Konzertsaal gefunden und erlebten auf der Couch oder im Stehen eine Art Wohnzimmerkonzert.