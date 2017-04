Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen - BTE gibt Übergang frei

Leeste - Von Sigi Schritt. Der motorisierte Verkehr soll bis zum Sonnabend wieder über den Bahnübergang auf der Hagener Straße in Leeste rollen können. Das hat Andreas Bobka, Geschäftsführer der Bremen-Thedinghäuser Eisenbahn (BTE), auf Nachfrage angekündigt.

m Lauf des heutigen Tages erledigten die Fachfirmen letzte Restarbeiten. Am Donnerstag hatten Arbeiter bereits drei Asphaltsschichten übereinandergelegt. Auch wenn diese Baustelle abgeschlossen ist: Die weiteren Arbeiten in Leeste sind es noch nicht. Sie dauern noch bis zum Monatsende an, hieß es.

Arbeiten am Bahnübergang Hagener Straße abgeschlossen Zur Fotostrecke

Insgesamt sollen bis dahin 2.400 Meter Schienen in einem neuen Gleisbett verlegt werden. Gebrauchte Betonschwellen, auf denen einst Fernzüge rollten, ersetzen marode Holzschwellen. Die BTE hat insgesamt rund 1.900 davon verlegen lassen, so Bobka.

