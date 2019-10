+ Der Weyher Ableger der Fridays-for-Future-Bewegung setzt sich fürs Klima ein. Auf der Bühne spricht Siard Schulz zu den Schülern. Archivfoto: Jantje Ehlers

Dreye - Von Sigi Schritt. Die Interessengruppe Fridays for Future (FFF) Deutschland findet, dass es sich lohnt für die geschützte Rohrweihe und für die anderen Arten, die den Lebensraum an der Ochtum und das Ausgleichsgebiet des Gewerbegebiets Dreye West III beanspruchen, zu kämpfen. Das sagte kürzlich Jana aus dem FFF-Facebook-Team. „Themen wie Artenvielfalt und Artenschutz hängen natürlich auch mehr oder weniger mit der Klimafrage zusammen.“ So etwas würde sogar „eine Demo“ rechtfertigen. Allerdings sei das eine Sache der Ortsgruppe. „Wir sind bei sowas sehr dezentral organisiert“, so Jana.