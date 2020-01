Armut in der Nachbarschaft

Gottesdienst am Sonntag im Weyher Theater: Aktionsbündnis will Menschen sensibilisieren

+ Das Aktionsbündnis nutzt für den Gottesdienst am Sonntag die Theaterkulisse des Stücks „Ab heute bin ich Jungfrau“. Foto: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. In die Armut zu schlittern, kann schnell gehen. Ein Aktionsbündnis kennt Beispiele aus Weyhe. Eine Projektgruppe, zu der neben den Kirchweyher und Leester Kirchengemeinden auch verschiedene Institutionen gehören, kennt so manches Schicksal. Die Gruppe um den Leester Pastor Ulrich Krause-Röhrs will am kommenden Sonntag um 10 Uhr im Weyher Theater im Rahmen eines Gottesdienstes Menschen dafür sensibilisieren, nicht wegzuschauen, sondern den Betroffenen Hilfe anzubieten.