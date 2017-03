AWG arbeitet am gefahrlosen Rückwärtsfahren

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Tonne ist schwer und der Weg an die Straße ist für den Weyher Marnik Raecke zu weit. Er verweist auf gesundheitliche Gründe, weshalb er seine Wertstoffbehälter nicht viele Meter weit rollen will und wendet sich in einem offenen Brief an die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG). Der Weyher kritisiert, dass ein Fahrer kürzlich nicht mehr rückwärts in die Sackgasse „Am Süstedter Bach“ habe hineinfahren wollen.

Der Weyher schildert, dass es für ihn selbst bereits ein Problem dargestellt hatte, dass vor Jahren – durch die Abschaffung des zweiten Mitarbeiters auf dem AWG-Fahrzeug – er und einzelne Nachbarn die Behälter auf die andere Straßenseite wuppen mussten. Künftig soll er die Tonne noch weiter schieben – an die Straße Bruchweiden, weil der Fahrer grundsätzlich nicht mehr rückwärts in seine Straße fahren dürfe.

Andreas Nieweler, Geschäftsführer der AWG, nimmt dazu Stellung. Bundesweit haben Berufsverbände und die Gesetzliche Unfallversicherung seit Jahren ein generelles Rückwärtsfahrverbot für die kommunale und private Entsorgungsbranche diskutiert. Denn laut Nieweler sind jährlich bei Unfällen bis zu 15 Menschen gestorben.

In der Diskussion hätten sich die Beteiltigten schließlich darauf geeinigt, Rückwärtsfahren nur unter besonderen Bedingungen zuzulassen. Dazu müssten die Straßen nach ihrem Gefährlichkeitspotenzial eingeschätzt werden. „Das sind im Kreis etwa 700“, so Nieweler. Außerdem müssten die Fahrer auf sogenannte Rückfahr-Assistenzsysteme zurückgreifen können. „Wir testen derzeit zwei Pilotsysteme im laufenden Betrieb und wollen uns kurzfristig über die erforderliche Nachinvestition entscheiden“, so Nieweler. Die Sensortechnik soll nicht nur Personen und Tiere erkennen, die sich neben oder hinter dem Fahrzeug befinden, sondern auch bewirken, dass das Fahrzeug automatisch stoppt und der Seitenlader den Kippvorgang mit der Tonne unterbricht. „Wir haben 15 Fahrzeuge im Einsatz. Und eine Umrüstung kostet je nach Ausführung zwischen 5000 und 15.000 Euro.“ Die neue Technik soll in alle Fahrzeuge eingebaut werden.

Grundsätzlich habe die AWG das Bestreben, Behälter möglichst nahe an der Grundstücksgrenze zu erfassen. Doch es werde auch Fälle geben, in denen das nicht möglich sein wird. Der Entsorgungsbetrieb werde diese Hausbewohner aber nach und nach informieren. Rechtlich ist es laut Nieweler unbedenklich, dass Eigentümer ihre Tonnen bis zu 150 Meter rollen, damit der Inhalt abgeholt werden kann.

Einen genauen Umsetzungstermin für die neue Vorgehensweise gibt es noch nicht, allerdings schon Gespräche und Schulungen mit den Fahrern zu diesem Thema. Der Geschäftsführer erklärt, dass der Fahrer bei Marnik Raecke vorschnell gehandelt habe. Einen Beginn für die konkrete Umstellung gebe es noch nicht.