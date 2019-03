Arbeiten mit einer ganz persönlichen Note

45 Schüler der KGS Kirchweyhe stellen ab Mittwoch im Rathaus mehr als 120 Kunstwerke aus

+ Die Kunst, die im Rathaus zu sehen ist, ist vielfältig. Foto: Sigi Schritt

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Rund 120 Objekte und andere künstlerische Werke stellen Schüler der KGS Kirchweyhe in der kommenden Woche im Weyher Rathaus aus. Unter Anleitung der Lehrerinnen Gitta Behning, Anne Gerdes, Annette Rust und Sandra Wildemann hatten 45 Ausstellungsteilnehmer im Alter von zehn bis 16 Jahren sehenswerte Dinge hergestellt, die sie in der Vernissage am Mittwoch präsentieren wollen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.