Aquafitness-Räder für das Weyher Freibad

Von: Dierck Wittenberg

Probefahrt im Wasser: Auszubildender Nico Born testet eines der neuen Aquabikes. © Wittenberg

Besucher des Weyher Freibads können sich ab sofort Aquabikes leihen. Normalerweise gegen eine Gebühr, Mitglieder des Fördervereins können das Aquafitness-Angebot dagegen kostenlos nutzen.

Weyhe – Sie sind hellblau und funktionieren ganz ähnlich wie handelsübliche Fahrrad-Heimtrainer. Mit einem entscheidenden Unterschied: Sie stehen im Wasser, während man in die Pedale tritt. Sechs dieser sogenannten Aquabikes erweitern seit vergangener Woche das Angebot des Weyher Freibads. Damit stehen dort erstmals Geräte für Aquafitness-Sport zum Verleihen bereit.

Wer sich auf eines der neuen Aquabikes schwingen möchte, kann sie sich ab sofort leihen – für zehn Euro pro Stunde. Bei Interesse kann man das Personal an der Kasse oder an den Beckenrändern ansprechen. Die Fachangestellten für Bäderbetriebe (früher: „Bademeister“) und Auszubildenden geben bei Bedarf eine Einweisung in die Funktionsweise der Räder.

Nutzung der Aquabikes für Mitglieder des Freibad-Fördervereins kostenlos

Beim Tarif gibt es einen „Clou“, auf den Falk Brozio, neuer Vorsitzender des Freibad-Fördervereins, beim Ortstermin hinwies: Für Mitglieder des Fördervereins ist die Nutzung kostenlos. Oder, wie Brozio es formulierte: „Jeder, der jetzt in den Förderverein eintritt, kann umsonst auf diesen geilen Aquabikes fahren.“ Der reguläre Mitgliedsbeitrag im Förderverein liegt für Erwachsene bei 24 Euro im Jahr.

An Land: Falk Brozio (v.l.) und Claus-Peter Wessel vom Förderverein, Nico Born, Spender Adnan Mayhoub, Heino Bultmann vom Schwimmverein sowie Sigrid Straßheim (Förderverein) präsentieren die neuen Aquabikes. © Wittenberg

Eins der Räder hat der Weyhe Schwimmverein beigesteuert, die restlichen fünf der Förderverein. Claus-Peter Wessel, Mitglied im Förderverein und dort für Sponsoring zuständig, betonte: Der Verein könne nicht alles alleine stemmen, sondern sei auch von Sponsoren abhängig. Womit er das Wort an Adnan Mayhoub übergab, den Inhaber des Rewe-Markts am Kirchweyher Krämerweg.

Jubiläumsspende des Kirchweyher Rewe-Markts ermöglicht Anschaffung der Aquabikes

Der hat die Anschaffung der Aquabikes mit 5000 Euro unterstützt – sozusagen als umgekehrtes Jubiläumsgeschenk. Vor ziemlich genau zehn Jahren hat er nämlich den Markt übernommen, am 1. Juli 2013, so Mayhoub. Er habe im Vorfeld überlegt, wie man das Datum feiern könne. Man habe etwas für die Weyher tun wollen, berichtet der selbstständige Kaufmann. So sei er aufs Freibad gekommen. Denn: „Das Schwimmbad ist ja für die Menschen, die bei uns einkaufen.“

Durch den Auftrieb im Wasser schont Aquasport die Gelenke; im kühlen Nass lassen sich kräftig Kalorien verbrennen und Muskeln trainieren. Ob Gymnastik, Joggen oder eben Radfahren – Aquasport liegt im Trend, und zwar längst nicht mehr nur bei den älteren Semestern. Darauf wollen die Nutzer und Förderer des Freibads nun reagieren.

Schwimmverein möchte Gesundheitssport im Weyher Freibad fördern

„Hier geht es auch darum, den Gesundheitssport zu fördern“, unterstrich Heino Bultmann, erster Vorsitzender des Schwimmvereins. Bultmann äußerte die Hoffnung, dass sich dank der neuen Geräte Trainer finden werden. Dann sei es möglich, ein Kursangebot für Aquafitness zusammenzustellen.

Der Förderverein ist im Jahr 2015 auf Initiative des Schwimmvereins und der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) gegründet worden – zusammen mit der Gemeinde und dem Freibad sind beide im erweiterten Vorstand des Fördervereins vertreten. Zu den erklärten Zielen gehört die Erhöhung der jährlichen Nutzungsdauer und der Attraktivität des Freibads.

Förderverein wirbt unter neu gewähltem Vorstand um Mitglieder

Allerdings stand in der ersten Jahreshälfte zwischenzeitlich die Selbstauflösung des Fördervereins im Raum. Wie berichtet, hatte sich im März zunächst kein neuer erster Vorsitzender und damit kein vollständiger Vorstand gefunden. Vor diesem Hintergrund hatte Brozio bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Anfang Juni kandidiert.

Als Ziel hatte er nach seiner Wahl gegenüber der Kreiszeitung unter anderem eine höhere Mitgliederzahl ausgegeben. Und offenbar hat sich mit dem kostenlosen Verleih der Aquabikes eine erste Idee für Mitglieder-Werbeaktionen gefunden. Für den Eintritt in den Förderverein warb beim Termin auch Claus-Peter Wessel, während Brozio zustimmend nickte (beide sind auch Ratsherrn, Wessel für die CDU, Brozio für die SPD): Mit einer größeren Mitgliederzahl könne der Förderverein stärker gegenüber der Politik auftreten, so Wessel.