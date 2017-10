Anwohner ärgern sich über Raser

Viel Verkehr auf Erichshofer Straße

+ Durch die Brücken-Bauarbeiten in Brinkum sind derzeit viele Autos auf der Erichshofer Straße unterwegs. Nicht alle halten sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. - Foto: Husmann

Erichshof - Von Katharina Schmidt. Kopfschüttelnd schaut Holger Legenhausen einem Auto hinterher, das auf der Erichshofer Straße an ihm vorbeirauscht. „Wenn Werder am Wochenende so schnell gespielt hätte, wie die hier entlangfahren ...“, scherzt er und seufzt. Denn zum Lachen findet der Erichshofer die Verkehrssituation vor seiner Haustür überhaupt nicht. Ebenso wie einige seiner Nachbarn ärgert er sich darüber, dass viele Autofahrer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern nicht einhalten.