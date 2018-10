Anna Schädel verstärkt Weyher Praxis

WEYHE - Von Carsten Sander. Die Hausarztpraxis Stefan Friedrichsen hat Verstärkung bekommen. Anna Schädel ist die „Neue“ im Team und kümmert sich künftig gemeinsam mit Stefan Friedrichsen um die Patienten der alteingesessenen Kirchweyher Praxis an der Krefelder Straße.

Die 49-Jährige blickt bereits auf eine lange Zeit als Ärztin in Krankenhäusern der Region zurück. Nun steigt sie in die für sie quasi um die Ecke liegende Praxis ein. Fortan heißt es also Gemeinschaftspraxis Friedrichsen und Schädel.

„Wir freuen uns, in Frau Schädel eine kompetente Medizinerin dazugewonnen zu haben“, sagt Stefan Friedrichsen, der die Praxis seit dem plötzlichen Tod seines Praxispartners Alexander Schmidt-Wiederkehr im November 2017 alleine geführt hatte: „Es war keine leichte Zeit.“

Anna Schädel, 1996 aus Omsk in Sibirien nach Kirchweyhe gekommen, wohnt nur wenige Schritte von der Praxis entfernt und hat auch deshalb Ja gesagt zur Niederlassung als Hausärztin: „Ich hatte schon lange den Gedanken, diesen Weg zu gehen. Ich möchte meine Berufserfahrung nun in meine neue Arbeit einbringen.“

Seit 2012 hat die Internistin mit der Zusatzausbildung Geriatrie (Altersmedizin) im St.-Joseph-Stift in Bremen gearbeitet, davor waren die Krankenhäuser in Sulingen und Twistringen ihre Stationen. Charmant: Ihr Approbationsjahr hatte sie 1999 in der Praxis Wichmann absolviert – in eben jenen Räumen, die jetzt ihr neues berufliches Zuhause sind.