Anlieger lassen Schneeschieber links liegen

Bovenschulte: „Möglicherweise ist es Zeit, über professionellen Winterdienst nachzudenken“

+ © Schritt/Archivbild Diese Weyher kommen ihrer Räumpflicht nach. Viele andere Bürger handeln nicht so vorbildlich. © Schritt/Archivbild

Weyhe - Von Katharina Schmidt. Theoretisch müssen alle Grundstückseigentümer in Weyhe dafür sorgen, dass die an ihr Gelände angrenzenden Fuß- und Radwege im Winter sicher sind. In der Praxis klappt das oft nicht. Diese Beobachtung hat Dietrich Struthoff gemacht. „Es wird jedes Jahr schlimmer“, ärgert sich der CDU-Vorsitzende. Alte Leute wüssten zum Teil nicht, wie sie vor lauter Eis und Schnee zum Einkaufen kommen sollen. Ist es an der Zeit, in der Gemeinde einen flächendeckenden und gebührenfinanzierten Winterdienst einzuführen?