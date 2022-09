Anja Meinke übernimmt Leitung der Weyher Obstbaumpaten

Von: Frank Jaursch

Zufriedenheit beim Treffen der Obstbaumpaten (v.l.): Dr. Dankwart Seipp, Anja Meinke, Michael Siegmann, Jürgen und Bärbel Heyn. © Frank Jaursch

Die Tapeziertische bogen sich schon fast unter der süßen Last: Zu ihrem jährlichen Obstbaumpatentreff hatten sich rund 40 Personen auf dem Areal am Weidufer eingefunden, und fast jede Partei hatte einen eigenen Obstkuchen mitgebracht. Natürlich meist bestückt mit der eigenen Ernte. Dass die Zusammenkunft in diesem Jahr ein bisschen feierlicher war als in den vergangenen Jahren, hatte mehrere gute Gründe.

Weyhe – Zum einen liegt der Beginn dieses außergewöhnlichen Projektes zur Rettung alter Obstbaumsorten in diesem Jahr genau ein Jahrzehnt zurück, zum zweiten ist die Ernte in diesem Jahr bemerkenswert gut ausgefallen. Und last not least erfolgte bei dem Treff am Sonntagnachmittag die offizielle Übergabe des Areals in neue Hände. Jürgen Heyn, Initiator und in den vergangenen zehn Jahren Eigentümer des Obstbaum-Grundstücks, gab den Schlüssel des eingezäunten Areals weiter an Anja Meinke.

Doch bevor der feierliche Teil des Nachmittags beginnen konnte, stand für viele Besucher erst mal Arbeit auf dem Programm: Sie nutzten den Termin, um „ihre“ Bäume von ihrer Früchtelast zu befreien. Die Ernte fiel an den meisten Bäumen bemerkenswert gut aus.

Reicher Behang: Die Ernte fällt in diesem Jahr ungewöhnlich üppig aus. © Frank Jaursch

Wie bei Susanne Genth: Die Leesterin hatte im vergangenen Jahr von „ihrem“ Patenbaum mit der Nummer 30 gerade drei Stiegen Äpfel voll bekommen – in diesem Jahr landete sie bei mehr als acht Obstkisten mit den Früchten der Sorte Rote Siefken. Da kam die Pflück-Unterstützung von Tochter und Schwiegersohn gerade recht.

Vom jährlichen Obolus – und der Ernte – abgesehen, muss sich der Pate um nichts kümmern. „Das läuft organisatorisch ganz gut“, lobt Genth die Umsetzung der Idee.

Die Bäume würden „fachmännisch versorgt“, erklärt sie – fast eine Untertreibung: Steht doch mit Dr. Dankwart Seipp einer der anerkanntesten Apfelexperten überhaupt in der Leester Marsch mit Rat und (immer noch!) Tat zur Seite.

Der war auch bei seinem Besuch am Sonntag voller Lob über die „Vorzeigeobstwiese“. Nach zehn Jahren würden die jährlichen Rückschnitte an den Bäumen deutlich weniger intensiv. Nur einen einzigen Baum habe man im Laufe der Jahre roden müssen, weil er zu stark geschädigt gewesen sei, so Seipp. „Das einzige Problem hier ist der Wind“ – das schlauchförmige Areal direkt neben dem Reiterhof van Hoorn ist meist recht ungeschützt den Westwinden ausgesetzt.

Obstbaumpaten Seit 2012 gibt es das Obstbaumprojekt am Weidufer bereits. Das Ziel war von Anfang an der Erhalt alter Obstbaumsorten. Auf dem langen, schmalen Grundstück stehen 88 Obstbäume, in zwei Reihen gepflanzt, Jeder Baum hat einen „Paten“, der einen jährlichen Obolus zahlt und sich dafür – mit etwas Glück – zur Erntezeit über viele Früchte freuen kann. Einige Bäume sind derzeit wieder „patenfrei“ – wer Interesse hat, kann sich bei Anja Meinke (0176/52863977) melden.

Eine weitere Herausforderung eher ungewöhnlicher Natur gibt es für die Obstbauern zu meistern: Die Bäume müssen rechtzeitig blühen, um den Bienen aufzufallen. Das ist umso schwerer, wenn auf dem Nachbar-Acker der Raps blüht.

„Wenn eine Biene einmal zum Raps fliegt, dann bleibt sie beim Raps“, erläutert Uwe Struckmeier. Der Dreyer hat irgendwann begonnen, sich mit der Imkerei zu beschäftigen, um seinen Obstbäumen einen besseren Ertrag zu bescheren. Mittlerweile ist die Imkerei seine große Passion geworden.

Mit seinen sieben Völkern war Struckmeier in diesem Jahr auf dem Leester Obstbaumareal – und freute sich, dass seine summenden Schützlinge sich mit den früh blühenden Apfelsorten beschäftigten und nicht mit der gelben Raps-Konkurrenz von nebenan. „Durch die Befruchtung gibt es eine klare Steigerung der Ausbeute“, betont Struckmeier. Das Erfolgsmodell stößt mit der aktuellen Ernte an seine Grenzen: „Noch mehr Behang sollte nicht dran sein“, erklärt Dankwart Seipp

Es „läuft“ auf der Obstbaumpatenwiese

All das macht deutlich: Es „läuft“ auf der Obstbaumpatenwiese. Damit das so bleibt, muss allerdings jemand nach dem Rechten sehen. Jürgen Heyn hatte angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen die Leitung abzugeben. „Ich bin froh, dass wir eine Nachfolgerin gefunden haben – und dazu noch so eine nette und fachkundige“, so Heyn in Richtung von Anja Meinke. Die Okelerin war in der Vergangenheit oft mit Dankwart Seipp auf dem Gelände unterwegs – und dürfte sich mittlerweile einiges vom Apfelguru abgeschaut haben.

Mit der Übergabe schließt sich gewissermaßen ein Kreis: Vor zehn Jahren hatte Meinkes Vater Johann Meinke das knapp einen Hektar große Gelände an Heyn verkauft – jetzt ist Meinke erneut der Eigentümer. Anja Meinke übernimmt Heyns Aufgabe gemeinsam mit ihrem Partner Michael Siegmann.

Als Dankeschön und Erinnerung an zehn spannende Jahre überreichten Bärbel und Jürgen Heyn Fotobücher an Seipp und Meinke. So ein richtiger Abschied ist es ja zudem auch nicht: Als Baumpaten bleiben die Heyns der Gemeinschaft erhalten.