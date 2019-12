Angeklagter hat sechs Jahre Gefängnis vor der Brust

Weyhe - Von Dieter Niederheide. Der Strafrichter und der ihm aus der Haftanstalt vorgeführte Weyher (39) kennen sich seit Jahren. Aber nur durch einige Begegnungen im Gerichtssaal des Syker Amtsgerichts. „Wie geht es Ihnen?“, fragte der Strafrichter den Angeklagten, der sich wegen eines Ladendiebstahls verantworten musste. Leicht lächelnd antwortet der Weyher: „Den Umständen entsprechend gut.“ Mit „den Umständen“ spielt er auf die Haftanstalt an, aus der dem Gericht vorgeführt wurde „Wir kennen uns ja schon lange, eigentlich wollten wir uns so oft gar nicht sehen“, sagte der Strafrichter dem Mann und mit „so oft“ meinte er dessen rund 20 Einträge im Strafregister.

Einen Teil davon hat der Strafrichter verhandelt und ausgeurteilt. Zur Zeit verbüßt der Mann eineinhalb Jahre Gefängnis. Die hat er sich im Amtsgericht Syke eingehandelt. Er sitzt seit Anfang Oktober ein. Insgesamt aber hat er, eingerechnet eine rund viereinhalb lange Freiheitsstrafe, die das Landgericht Verden gegen ihn wegen seiner Drogengeschäfte verhängte, über sechs Jahre Knast vor der Brust.

„Nur theoretisch“, hieß es dazu im Gerichtssaal. Warum nur theoretisch? Die Strafkammer des Landgerichts hat ihm auferlegt, sich einer Langzeittherapie wegen seiner Drogensucht zu stellen. Dazu ist er auch bereit. Nur, wie seine Anwältin im Gerichtssaal hören ließ, soll es gar nicht so einfach sein, einen Therapieplatz zu finden. Wenn er, was ihm zu wünschen ist, einen Therapieplatz kriegt und durchhält, besteht sogar die Chance, dass er den Rest der Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt bekommt. Aber, es ist eben alles doch nur theoretisch.

Im Übrigen, auch das klang im Gerichtssaal an, sollen in Bremen bei der Justiz noch einige Strafverfahren anstehen. Der jetzt vor dem Strafrichter verhandelte Fall, ein Ladendiebstahl mit einem Kumpel, ereignete sich im Juni. Die Beute: vornehmlich Spirituosen im Wert von etwa 150 Euro. Der Weyher: „Daran kann ich mich nur flüchtig erinnern, ich weiß aber, dass wir was geklaut haben.“ Er räumte ein, dass die Beute in Bremen zu Geld gemacht werden sollte, um Drogen zu erwerben.

Im Moment sei er so gut wie clean, damals habe er alles „reingeschmissen“. Seine Anwältin versicherte, dass der Mandant zur Therapie bereit sei, um von den Drogen wegzukommen. Am Ende waren sich Staatsanwalt, Strafrichter und Verteidigerin einig, das Strafverfahren angesichts der noch anstehenden langen Haftzeit einzustellen. So geschah es auch und der Weyher wurde zurück in die Haftanstalt gebracht.