Altpapiercontainer an der Zentralen Sportanlage Weyhe in Flammen

Ein Altpapiercontainer an der Zentralen Sportanlage Weyhe hat in der Nacht auf Samstag gebrannt. Das teilt Ulf Meyer, Vorstandsmitglied des Jugendfußball-Fördervereins Kicker-Aktiv, mit. „Unbekannte hatten ihn in besagter Nacht angesteckt“, ist sich Meyer sicher. Wie die Polizei mitteilt, gebe es noch keine konkreten Hinweise auf die Brandursache. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt. Auch Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Betreiber des Containers ist der Jugendfußballförderverein. Laut Meyer habe es sich dieser zur Aufgabe gemacht, den Jugendfußball zu unterstützen. Der Verein beziehe seine Einnahmen auch aus dem Altpapiercontainer. „Wir hoffen, dass wir den Container weiter betreiben können. In der Vergangenheit haben gedankenlose Mitmenschen den Container immer wieder benutzt, um ihren Abfall, wie defekte Staubsauger und alte Möbel, zu entsorgen. Nun auch noch das Feuer. Sehr, sehr schade“, so Meyer. bil/Foto: ulf meyer