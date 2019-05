Alternative zum Bollerwagen

Kirchweyhe - Von Luka Spahr. Eine Alternative zum Bollerwagenziehen bietet die Gemeinde Weyhe an Himmelfahrt. Neben allen Vätern sind auch deren Familien zum großen Festakt auf den Kirchweyher Marktplatz eingeladen. Eine „gute Tradition“ nennt Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte das alljährliche Familienfest zum Vatertag, der in diesem Jahr auf Donnerstag, 30. Mai, fällt. Neben zahlreichen kulinarischen Angeboten und erfrischenden Getränken vom Pfälzer Weintreff, dem Ristorante Dall’ Italiano und dem Restaurant Wessels versprechen die Veranstalter auch ein großes Kinderprogramm und Live-Musik.

So wird die Wildeshauser Kidsband „The Blue Lights“ um 11 Uhr den Auftakt machen. In ihren Reihen: zwei kleine Prominente. Der 13-jährige Klaas Müller ist als „Heavy Metal Klaas“ auch aus dem Fernsehformat „The Voice Kids“ bekannt. Sein Musikerkollege Marcel Mirsa (14) war ebenfalls in der Sendung dabei. Beim Familienfest wollen sie rund zwei Stunden lang eine Auswahl an Rock- und Popliedern präsentieren.

Laut geht es ab 13.30 Uhr weiter mit „Mainstreet Powerrock“ aus Weyhe. Die fünfköpfige Truppe lässt die vergangenen Jahrzehnte des Rocks Revue passieren und präsentiert mit verzerrten Gitarren und mächtigen Drumsolos die eine oder andere englischsprachige Hardrock- oder Powerrock-Hymne. In den Pausen unterhält DJ Artur die Besucher. Neben einer Hüpfburg, einem Karussell und Kinderschminken für die Kleinsten, wird beim Familienfest vor allem auch das Essen und Trinken im Vordergrund stehen.

„Das Event auf dem Marktplatz ist nicht zu toppen“, freut sich Klaus Wessels vom gleichnamigen Restaurant schon auf den 30. Mai und die rund 2 000 erwarteten Besucher. Wie im vergangenen Jahr wird er mit seinem Team die Klassiker von Bratwurst, über Pommes, bis hin zu Schnitzel und Salat anbieten. Mediterran geht es bei Mario Berisha vom Ristorante Dall’ Italiano zu. Dort werden Klassiker wie Pizza, Pasta und Paninis angeboten. Der Pfälzer Weintreff wird neben seinem Kernprodukt auch Flammkuchen anbieten. Und wer immer noch nicht satt ist, auf den wartet noch ein Eiswagen. Bis 18 Uhr hoffen die Veranstalter auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt ist frei.