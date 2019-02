Alte Müllgruben - Schatten im Boden

Eine Altdeponie in Leeste. Was unter den Pflanzen liegt, ist längst nicht mehr zu erahnen. Foto: Sigi Schritt

Bioabfall, Restmüll, Altpapier und Verpackung: Für alle Abfallarten steht den Bürgern heute eine Tonne zur Verfügung - plus flächendeckende Altglas-Container. Dass es einst völlig anders war, davon zeugen noch heute die Altablagerungen.

VON ANKE SEIDEL

Landkreis Diepholz - 371 Altablagerungen gibt es im Landkreis Diepholz. Das Bodenschutzrecht definiert sie als Plätze, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind - darunter also Müllgruben, wie sie im vorigen Jahrhundert in ganz Deutschland üblich waren.

In Niedersachsen hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie bisher 10 395 Altablagerungen erfasst. Auf einer interaktiven Karte können Bürger sich einen Überblick über die Standorte verschaffen. Alle drei Jahre wird diese Karte aktualisiert.

In der Grashornsheide in Abbenhausen ist demnach eine 1 400 Quadratmeter große Fläche als Altablagerung genutzt worden. Volumen: 1 800 Kubikmeter. Zur Art der Stoffe gibt es allerdings keine Angaben. Nur so viel ist vermerkt: „Erkundung ist erfolgt. Es liegt keine akute Gefährdung vor, keine weiteren Maßnahmen notwendig.“

Das gilt ebenso für die weiteren Altablagerungen, die für den Landkreis Diepholz aufgelistet sind. Es sind Flächen ganz unterschiedlicher Größe, die damals für solche Zwecke genutzt wurden. Am Leester Mühlenteich zum Beispiel waren es 1 928 Quadratmeter, die mit einem Volumen von 2 954 Kubikmetern befüllt wurden. Im Lemförder Ortsteil Mecklingen ist eine Fläche von 6 500 Quadratmetern mit einem Volumen von 12 500 Kubikmetern vermerkt. Beispiele, die zeigen: Die Altablagerungen ziehen sich durch den gesamten Landkreis.

Die Kreisverwaltung hat sie sorgsam im Blick. Wie Kreisrat Jens-Hermann Kleine auf Anfrage mitteilte, sind mittlerweile 57 Altablagerungen gründlich untersucht worden - Gefährdungen wurden nicht festgestellt. „Vorsorglich wird bei 32 Altablagerungen noch das Grundwasser regelmäßig untersucht“, so der Kreisrat, um etwaige Wirkungen kontrollieren zu können. Die Untersuchungen anderer Flächen würden fortgesetzt, soweit es personelle und finanzielle Möglichkeiten zulassen. Denn eine Untersuchung könne bis zu 20 000 Euro kosten.

Untersuchungsbedarf besteht nach Auffassung von Fachleuten aber bei Weitem nicht für alle Altablagerungen. Maßgebend ist die sogenannte Regionale Prioritätenliste des ehemaligen Staatlichen Amts für Wasser und Abfall. Dessen Mitarbeiter hatten in den 1990er-Jahren ein Punkte-Ranking erarbeitet, bei dem 100 Punkte für einen möglicherweise hohen Gefährdungsgrad stehen. Bei einem Wert unter 60 Punkten besteht demnach kein vorrangiger Erkundungsbedarf. Im Landkreis seien alle Flächen mit mehr als 68 Punkten untersucht, so hieß es, für 56 Flächen mit 67 bis 60 Punkten steht die Detailüberprüfung noch aus.

Die 314 weiteren Altablagerungen haben deutlich weniger Punkte. Für sie gab es gezielte Ermittlungen, zu denen Akten-Recherche, Zeitzeugen-Befragungen und die Auswertung historischer Karten gehörten.

Interaktive Karte

Eine Übersicht des Landes:

http://nibis.lbeg.de/cardomap3