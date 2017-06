Die alte Handdruckspritze erinnert an die lange Tradition

Ein letztes Mal diente das alte Feuerwehrgerätehaus an der Ladestraße als Bildkulisse: Dieses Foto entstand kurz vor dem Umzug ins neue Haus an der Angelser Straße. - Fotos: Wilfried Meyer

Weyhe - Von Wilfried Meyer. Als sich am 17. Juli 1887 vierzehn Leester Männer zusammenfanden, um eine „Freiwillige Feuerwehr“ im Ort zu gründen, gab es lediglich eine Feuerlöschspritze, die von Pferden gezogen werden musste.

Das kleine Fahrzeug konnte gut in einem 1914 erbauten Schuppen, der neben dem Bauernhof der Familie Meinke stand, untergebracht werden. Vorher befand sich hier eine sogenannte „Nothkuhle“, aus der Wasser bei Löscharbeiten geholt werden konnte. Die Männer der Familie Meinke spielten ohnehin eine große Rolle in der Leester Feuerwehrgeschichte. Die Pferde, die diese Spritze ziehen mussten, standen dort im Stall und viele Geschichten ranken sich um Bauer Meinke und seine Pferde. So sollen sie schon beim Ertönen des Feuerhorns „die Wände hochgegangen sein“, berichtet man. Zwei Feuerwehrleute mussten beim Anspannen die Pferde halten, und wenn Louis Meinke auf einem der Pferde saß, ging die „Höllenfahrt“ los. Die beiden Pferdehalter sollen es nie geschafft haben, noch aufzusteigen. Später übernahm sein Sohn Georg die Aufgabe, allerdings fuhr er schon mit Leine.

Dieses kleine erste „Spritzenhaus“ an der Leester Straße stand noch bis 2016. Später nutzten es der Fischhändler Böttcher, danach die Familie Stünkel mit ihrem Imbiss und zuletzt machte Serkis Asik es zu seinem Dönerhaus.

Das nächste Spritzenhaus entstand auf dem späteren Busplatz bei der Gaststätte Suhling, musste aber wegen dem Neubau von Bushallen aufgegeben werden.

Gerätehaus-Planungen starten 1956

1956 begannen die Planungen für das neue Gerätehaus an der Ladestraße, 1958 erfolgte die Einweihung. Nun standen drei Fahrzeughallen, ein Schlauchtrockenturm und Wohnungen zur Verfügung. Die Bauzeichnung dazu stammte vom Hördener Zimmermann und Architekt Heinrich Niemeyer, selbst passionierter Feuerwehrmann. Immer wieder waren Erweiterungsarbeiten, häufig in Eigenleistung, nötig. 1968 zum Beispiel nur wegen des angeschafften Drehleiterfahrzeuges. 1975 schuf man in der früheren Wohnung im Obergeschoss einen Aufenthalts- und Schulungsraum, der später noch vergrößert werden musste. Danach konnte man dort sogar Versammlungen abhalten, die bis dahin immer in Gaststätten erfolgten.

Als ab 1990 die ersten Frauen bei der Feuerwehr Dienst machten, fehlten entsprechende sanitäre Anlagen. Schon wieder musste umgebaut und renoviert werden, der Ortsbrandmeister erhielt bei der Gelegenheit eine kleines Büro.

Die alte Handdruckspritze hatte auch noch immer einen Platz, wenn auch ausgelagert erst beim Bauern Albert Rendigs, später in einer angemieteten Garage und seit 2002 in einer eigenen Garage wieder beim Spritzenhaus.

Seit 2011 begannen die Planungen für das jetzt fertiggestellte neue Gerätehaus, dort hat auch die historische Spritze wieder ihren Platz. Die Leester Feuerwehr ist stolz auf ihr neues „Zuhause“, das wohl zu den modernsten der Region gehört.

Beim Umzug der Fahrzeuge am vergangenen Wochenende waren übrigens zwei weitere Generationen der Familie Meinke dabei. Johann, der lange in Feuerwehr-Spitzenfunktionen der Gemeinde und des Landkreises tätig war, und sein Sohn Lüer, der zu den Feuerwehrmännern in Leeste gehört.