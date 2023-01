Altlasten - ungewolltes Erbe

Von: Anke Seidel

Teilen

Hier ist Schilf über die Altablagerungen gewachsen: Heute erscheint die Altdeponie in Weyhe-Leeste als Natur-Idyll. © Sigi Schritt

Die Kreistagsfraktion der Grünen will Altablagerungen und Altlasten beseitigen und beantragt eine Studie. Das Ziel: die Sanierung.

Landkreis Diepholz. In heutigen, von Nachhaltigkeit und Klimaschutz geprägten Zeiten undenkbar: Bis 1974 landete der Müll der Wohlstandsgesellschaft in sogenannten „Bürgermeister-Kippen“. Von der Plastikflasche über Kunststoff-Strumpfhosen, Plastiktöpfe und Blechdosen bis hin zu Sofas und Autowracks – für diese Abfälle waren Gruben und Senken die Endstation. 371 Altablagerungen sind offiziell für den Landkreis Diepholz gelistet.

Das Bodenschutzrecht definiert sie als Plätze, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind – darunter Müllgruben, wie sie im vorigen Jahrhundert in ganz Deutschland üblich waren. Zum Vergleich: In Niedersachsen hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie bisher 10 395 Altablagerungen erfasst. Auf einer interaktiven Karte können Bürger sich einen Überblick über die Standorte verschaffen. Alle drei Jahre wird diese Karte aktualisiert.

„Es ist wahnsinnig teuer, das zu tun“

Die Kreistagsfraktion der Grünen fordert nun eine Studie, damit nach dem Monitoring dieser Kippen im Landkreis endlich die Sanierung beginnen kann. Fraktionsvorsitzende Kristine Helmerichs weiß: „Es ist wahnsinnig teuer, das zu tun.“ Deshalb seien Zuschüsse ein enorm wichtiges Kriterium dafür. Das erklärte Ziel der Grünen: Es soll untersucht werden, von welchen Altablagerungen die größte Gefährdung für die Umwelt ausgeht, welche finanziellen Mittel für die Sanierung erforderlich sind und welche Fördermöglichkeiten für die Sanierung bestehen: „Im Ergebnis sollen eine oder mehrere Altlasten identifiziert und im Rahmen eines Pilotprojektes saniert werden.“

Grundwasser-Monitoring bei 35 Altablagerungen

Das Problem hatte der Landkreis Diepholz schon vor vier Jahrzehnten im Blick: „Inzwischen sind 176 untergeordnete Müllkippen im Landkreis geschlossen und überwiegend rekultiviert worden“, so der Landkreis in einer Publikation aus dem Jahr 1984. In den 1990er Jahren hatten die Mitarbeiter des ehemaligen Staatlichen Amts für Wasser und Abfall eine regionale Prioritätenliste mit einem Punktesystem erarbeitet. 100 Punkte weisen dabei auf einen möglicherweise hohen Gefährdungsgrad hin. Bei einem Wert unter 60 Punkten besteht demnach kein vorrangiger Erkundungsbedarf. Bis heute sind im Landkreis Diepholz 63 Altablagerungen untersucht. „Vorsorglich wird bei 35 Altablagerungen das Grundwasser regelmäßig untersucht“, so Erster Kreisrat Jens-Hermann Kleine zum heutigen Sachstand.

Alle weiteren 308 Altablagerungen liegen unter dem Gradmesser von 60 Punkten, deshalb werden sie nach Aktenlage oder durch Zeitzeugenberichte überprüft.

Eine jahrelange, erbitterte Auseinandersetzung gibt es zwischen dem Landkreis und einer Kirchdorfer Bürgerin um eine Altablagerung am Hollenberg in Kirchdorf. Sie gehört zu den 35 Altablagerungen mit Grundwasser-Monitoring. Die Bürgerin hat ein Gutachten bei Herbert Meuser, Professor für Bodenschutz und Bodensanierung, veranlasst.

So begründen die Grünen ihren Antrag auf Einstieg in die Altlasten-Sanierung: „Boden und Grundwasser gehören neben der Luft zu den existenziellen Lebensgrundlagen. Der Boden bildet die Grundlage für die Ernährung von Menschen und Tier. Grundwasser stellt eine der wichtigsten Ressourcen für die Versorgung des Menschen mit sauberem Trinkwasser dar. Altlasten sind das ungewollte Erbe des technischen und industriellen Fortschritts der letzten 100 Jahre. Mit diesen ,Lasten der Vergangenheit’ umzugehen, ist eine schwierige Aufgabe und eine große Herausforderung zugleich. Der Landkreis Diepholz hat die Altlasten im Altlastenkataster umfangreich dokumentiert, jedoch fehlt eine Perspektive zur Sanierung. Wir sind der Meinung, dass perspektivisch eine weitere Gefährdung von Boden und Grundwasser nicht nur überwacht, sondern auch aktiv verhindert werden muss. Mit unserem Antrag möchten wir den Schritt vom Monitoring der Altlasten hin zur Sanierung von Altlasten initiieren.“