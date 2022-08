Mit der DLRG Weyhe als Erwachsener das Schwimmen lernen

Von: Rainer Jysch

Teilen

Gleich geht es los im Lehrschwimmbecken des Weyher Freibades: Schwimmlehrer Bernd Klöker, Maud Rehbein und Karl Kwoczek (v.l.) bringen Erwachsenen das Schwimmen bei. Die farbigen „Pool-Nudeln“ helfen den Anfängern, sich über Wasser zu halten. © Rainer Jysch

Es gibt eine Menge vernünftige Gründe, beizeiten das Schwimmen zu erlernen. Viele Menschen erledigen das im Kindesalter. Dank der Kurse, die die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) anbietet, können auch Erwachsene selbst im Alter noch ein Schwimmabzeichen erlangen.

Weyhe – Jetzt ist im Weyher Freibad ein solcher Kurs der Weyher Ortsgruppe der DLRG angelaufen. Sieben Personen nehmen an dem Kurs im Lehrschwimmbecken teil; vier Frauen und drei Männer. 15 Unterrichtsstunden, jeweils montags von 19.30 bis 20.15 Uhr, sind angesetzt worden, damit sich die bisherigen Nichtschwimmer sicher über Wasser halten können. 60 Euro pro Person kostet der Kurs. „Neben der Wassergewöhnung hat bei diesen Lehrgängen der Spaß im nassen Element einen wichtigen Stellenwert“, sagt Schwimmlehrer Bernd Klöker, der seit fünf Jahren diese Kurse zusammen mit Karl Kwoczek und Maud Rehbein leitet. Bis kurz vor Weihnachten sollen im Idealfall alle Teilnehmer im 1,30 Meter tiefen und 26 Grad warmen Wasser des Lehrschwimmbeckens schwimmen können.

„Die Nachfrage nach solchen Kursen ist enorm hoch“, berichtet Bernd Klöker. „Wir hätten jetzt locker drei Kurse einrichten können.“ Mehr als 20 Personen hatten sich bei ihm telefonisch um einen der begehrten Plätze beworben. Schwimmkurse für Erwachsene sind indes keine Neuheit, sondern haben in der Weyher DLRG-Ortsgruppe eine lange Tradition.

„Viele haben Angst vor dem ungewohnten Element“

„Viele haben Angst vor dem ungewohnten Element“, weiß Bernd Klöker aus Erfahrung. „Die Phase der Wassergewöhnung ist bei Erwachsenen noch intensiver als bei den Kindern“, hat er festgestellt. „Es geht darum, den Spaßfaktor zu entwickeln. Viele haben großen Respekt vor dem Wasser oder haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit dem Element gemacht“, berichtet der Schwimmlehrer. „Wenn sie dann in Badebekleidung in der Halle sitzen, haben sie schon einen wichtigen Schritt gemacht.“

Die Motive dafür, im Alter noch Schwimmen zu lernen sind vielfältig. „Wir hatten hier auch mal eine 80-jährige Dame, die den Schwimmkurs noch auf ihrer To-Do-Liste hatte“, erinnert sich Klöker. „Es gibt auch Großeltern mit 60 oder 70 Jahren, die mit ihren Enkeln unbedingt schwimmen gehen möchten, denen es aber an den notwendigen Fähigkeiten fehlt.“ Es sei ihnen dann unangenehm, wenn die Enkel fragen: „Oma, gehst du mit uns zum Schwimmen? “

DLRG-Schwimmkurse für Erwachsene

„Es rufen auch viele Ehefrauen an, um ihre Männer anzumelden, oder umgekehrt“, berichtet Klöker. Es gibt natürlich Abbrecher. „Ich glaube, das ist doch nichts für mich“, bekommt er dann zu hören. Reaktionen wie diese seien aber eher die Ausnahme. Manche benötigen zwei oder drei Kurse, bis sie sich einigermaßen sicher im Wasser bewegen können. Die meisten halten aber durch und finden letztlich Gefallen am Schwimmen.

„Es gibt sogar eine Gruppe von ehemaligen Schwimm-Anfängern, die im Barrier Schwimmbad ihre Fähigkeiten verfeinern.“ Bernd Klöker geht davon aus, dass ab Januar 2023 wieder DLRG-Schwimmkurse für Erwachsene in Weyhe angeboten werden können.