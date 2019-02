Stück zeigt Leben in Amerika um 1900

+ © Foto: Weyher Theater Die Schauspieler, die bei „Unsere kleine Stadt mitwirken“, wollen zeigen, wie schön Alltag sein kann. © Foto: Weyher Theater

Kirchweyhe - Das Weyher Theater hat seine Besucher schon an viele Orte entführt: in die Toskana, nach Cayenne in Französisch-Guayana, nach London - und ab Freitag, 29. März, geht es in eine fiktive amerikanische Kleinstadt um 1900. Zumindest ist das die Kulisse für eine neue Inszenierung des Dramaturgen Frank Pinkus. Mit „Unsere kleine Stadt“ holt Niedersachsens größtes Privattheater das weltbekannte Theaterstück von Thornton Wilder auf seine Bühne.