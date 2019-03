Allee gibt es nicht mehr: 18 Birken gefällt

Grünplaner erklärt, weshalb die Bäume entlang der Landsberger Straße weichen mussten

+ Nur wenige Birken sind standfest und damit sicher. Fotos: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Eine wichtige Abkürzung für Autofahrer ist derzeit gesperrt: die Landsberger Straße in Angelse. Verkehrsteilnehmer, die auf der Bundesstraße 6 aus Richtung Syke kommen und nach Leeste wollen, nehmen gerne die Abkürzung über diesen Weg, um nicht an der Kreuzung in Angelse warten zu müssen.